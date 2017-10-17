Лучшим участковым Новосибирской области стала девушка с дипломом биолога

Екатерина Пономарёва не замужем, у неё есть 8-летний сын
Екатерина Пономарёва не замужем, у неё есть 8-летний сын

В Новосибирской области выбрали лучшего участкового: им стала 32-летняя Екатерина Пономарёва из Калининского района областного центра.


«Как мне кажется, работать участковым женщине даже проще, чем мужчинам. Потому что контингент тех же заявителей или жуликов в основном мужчины, и они более лояльно относятся к девушке-полицейскому. То есть больше идут на уговоры. И меры воспитательного воздействия со стороны женщины в отношении мужчин, кажется, эффективнее», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ майор полиции Екатерина Пономарёва.


Второй региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» завершился вечером 16 октября. Десять участковых из Новосибирска и области состязались за право представлять область на всероссийском этапе. Лучшего участкового жители региона выбирали онлайн-голосованием на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. В итоге победителем стала участковый уполномоченный пункта полиции № 1 «Родники» Екатерина Пономарёва. За неё проголосовали 250 человек.


Пономарёва пояснила, что получила образование учителя биологии и педагога-психолога, но в школе никогда не работала. В 2008 году сразу после окончания вуза она устроилась в милицию Калининского района: сначала работала в инспекции по делам несовершеннолетних, а в 2012 году стала участковым уполномоченным полиции.


Победительница уточнила, что она обслуживает административный микроучасток в «Снегирях»: улицу Красных Зорь и часть улицы Рассветной. Больше 30 местных жителей на её участке стоят на профилактическом учёте в полиции.


«Считаю, что мой микрорайон относительно спокоен. Резонансные дела у нас бывают очень редко. В основном кражи, угоны», — пояснила Екатерина Пономарёва.


Теперь она будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса «Народный участковый», который пройдёт в форме интернет-голосования. Отдать голоса за Екатерину Пономарёву можно будет на официальном сайте МВД России с 1 по 10 ноября, сообщили в пресс-службе полиции Новосибирской области.


В прошлом году лучшим участковым Новосибирской области стал 32-летний Артур Тамразян из Калининского района. Он побеждал в конкурсе два года подряд. 

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