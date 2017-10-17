В ТЦ на привокзальной площади открылся выход из метро

На площади Гарина-Михайловского, напротив вокзала Новосибирск-Главный, открылся ещё один выход из метро со стороны нового торгового центра.


Вход в метро в здании нового торгового центра
Вход в метро в здании нового торгового центра


Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в метрополитене, выход заработал в 5:45 сегодня, 17 октября. 


Выход был закрыт с 2015 года, когда застройщик торгового центра на площади Гарина-Михайловского «СтройградИнвест» начал стройку 4-этажного торгового центра. На этом месте стоял надземный вестибюль станции — новый выход из метро встроен в здание ТЦ.


Выход из метро на стороне здания гостиницы «Маринс парк отель»
Выход из метро на стороне здания гостиницы «Маринс парк отель»


Участок земли рядом с гостиницей «Маринс парк отель» (бывшая гостиница «Новосибирск») был выделен под застройку еще в начале 2000-х годов. Первым ориентировочным сроком сдачи ТЦ на этом месте был 2004 год. Однако долгое время работы на этом участке не велись. В 2011 году новосибирские власти даже заново открыли выход из метро, который был закрыт в течение многих лет. В 2013 году строительные работы на этом участке возобновились, и выход из метро опять закрыли.


В августе на здании торгового центра на площади Гарина-Михайловского появилась вывеска «Апельсин»

Прочтений: 2010
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