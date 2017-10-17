«От увиденного шевелились волосы»: новосибирцы спасли 36 кошек из квартиры пенсионерки

Более 30 кошек жили в обычной квартире новосибирской многоэтажки

Волонтёры фонда помощи животным «Варежка» спасли 36 кошек и котят из квартиры 80-летней жительницы Новосибирска — активисты лечат животных и планируют найти им новые дома.







Несколько дней назад сотруднику благотворительного фонда «Варежка» позвонила пожилая женщина — она объяснила, что теперь ухаживает за больной сестрой и её кошками, но с животными ей справиться трудно, рассказала сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из волонтёров фонда Анна Стародуб.







Выяснилось, что 80-летняя женщина перевезла в двухкомнатную квартиру 36 кошек и котят вместе с сестрой.







«Мы на самом деле сильно не допытывали бабушку, она просто сказала, что её сестра попала в аварию, сломала шейку бедра и стала лежачей. Она себе её забрала. А где они жили до этого — непонятно», — пояснила волонтёр «Варежки».







Волонтёры и врач ужаснулись состоянию котов





В квартиру отправились трое волонтёров и врач-ветеринар. Оказалось, что животные живут в одной комнате, а их заболевшая хозяйка — в другой.







«По итогу осмотра: все животные страдают от отодектоза (ушной чесотки. — М.М.), сильной глистной инвазии и блошиного дерматита, кожа воспалена и расчесана (блохи ходят по кошкам сплошным ковром).





У ребят, много повидавших за годы помощи животным, шевелились волосы от увиденного», — поделились активисты.







По словам Анны Стародуб, сестра хозяйки кошек постаралась разделить животных и содержать кошек и котов отдельно, чтобы они не плодились («но осечки всё равно, естественно, случаются»).







Фонд надеется, что пристроить животных после лечения будет просто





«Их нужно сначала вылечить от глистов и от блох, потому что их видно невооруженным глазом — кошки в кровь расчесаны, у них жуткая анемия. Потом будем решать с прививками и стерилизацией.







Они все очень контактные, ласковые, что удивительно. Так что пристроить их после того как вылечим, не составит труда», — отметила волонтёр.







Сейчас жители Новосибирска перечислили «Варежке» около 16 тысяч рублей на лекарства, но на выхаживание животных всё ещё нужны деньги, признала Стародуб.







«Надеемся, что вместе с нами найдется немало людей — тех, кто хочет помочь животным, оказавшимся в этой ситуации. Поскольку женщина, приютившая кошек, идёт нам навстречу и всячески старается помочь животным, мы не можем сейчас отступить», — заключили в фонде.







Ранее новосибирские зоозащитники приюта «Дари добро» нашли в двух подвалах жилого дома сразу 40 кошек — они были больные и голодные. Волонтёры организовали лечение кошек, чтобы потом их пристроить.