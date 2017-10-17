«От увиденного шевелились волосы»: новосибирцы спасли 36 кошек из квартиры пенсионерки

Более 30 кошек жили в обычной квартире новосибирской многоэтажки 
Более 30 кошек жили в обычной квартире новосибирской многоэтажки 

Волонтёры фонда помощи животным «Варежка» спасли 36 кошек и котят из квартиры 80-летней жительницы Новосибирска — активисты лечат животных и планируют найти им новые дома.


Несколько дней назад сотруднику благотворительного фонда «Варежка» позвонила пожилая женщина — она объяснила, что теперь ухаживает за больной сестрой и её кошками, но с животными ей справиться трудно, рассказала сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из волонтёров фонда Анна Стародуб.


Выяснилось, что 80-летняя женщина перевезла в двухкомнатную квартиру 36 кошек и котят вместе с сестрой.


«Мы на самом деле сильно не допытывали бабушку, она просто сказала, что её сестра попала в аварию, сломала шейку бедра и стала лежачей. Она себе её забрала. А где они жили до этого — непонятно», — пояснила волонтёр «Варежки».


Волонтёры и врач ужаснулись состоянию котов
Волонтёры и врач ужаснулись состоянию котов


В квартиру отправились трое волонтёров и врач-ветеринар. Оказалось, что животные живут в одной комнате, а их заболевшая хозяйка — в другой. 


«По итогу осмотра: все животные страдают от отодектоза (ушной чесотки. М.М.), сильной глистной инвазии и блошиного дерматита, кожа воспалена и расчесана (блохи ходят по кошкам сплошным ковром). 


У ребят, много повидавших за годы помощи животным, шевелились волосы от увиденного», — поделились активисты.


По словам Анны Стародуб, сестра хозяйки кошек постаралась разделить животных и содержать кошек и котов отдельно, чтобы они не плодились («но осечки всё равно, естественно, случаются»).


Фонд надеется, что пристроить животных после лечения будет просто 
Фонд надеется, что пристроить животных после лечения будет просто 


«Их нужно сначала вылечить от глистов и от блох, потому что их видно невооруженным глазом — кошки в кровь расчесаны, у них жуткая анемия. Потом будем решать с прививками и стерилизацией. 


Они все очень контактные, ласковые, что удивительно. Так что пристроить их после того как вылечим, не составит труда», — отметила волонтёр.


Сейчас жители Новосибирска перечислили «Варежке» около 16 тысяч рублей на лекарства, но на выхаживание животных всё ещё нужны деньги, признала Стародуб.


«Надеемся, что вместе с нами найдется немало людей — тех, кто хочет помочь животным, оказавшимся в этой ситуации. Поскольку женщина, приютившая кошек, идёт нам навстречу и всячески старается помочь животным, мы не можем сейчас отступить», — заключили в фонде.


Ранее новосибирские зоозащитники приюта «Дари добро» нашли в двух подвалах жилого дома сразу 40 кошек — они были больные и голодные. Волонтёры организовали лечение кошек, чтобы потом их пристроить

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