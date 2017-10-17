Возле строящегося ЖК на Ипподромской загорелась подстанция


В пожаре никто не пострадал
В пожаре никто не пострадал

Днём 17 октября в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнула электроподстанция по адресу Ипподромская, 8 — недалеко от места пожара строят жилой комплекс.


«Вроде бы горит подстанция в жилом комплексе "Флотилия". Людей ниоткуда не эвакуировали. Сейчас пожарные работают», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец. 


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о возгорании подтвердили.


«Сотрудники МЧС выехали на место пожара в 13:28. По оперативной информации, в настоящий момент тушение не производится, так как здание не обесточено. Администрация сейчас решает вопрос по обесточиванию. Пострадавших нет. На место выехали две автоцистерны», — сообщили в ведомстве. 



Вечером 15 октября в доме № 3 на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира. По словам очевидцев, из дома эвакуировали около 20 жителей.

Прочтений: 3707
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено