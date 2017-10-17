Возле строящегося ЖК на Ипподромской загорелась подстанция





В пожаре никто не пострадал

Днём 17 октября в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнула электроподстанция по адресу Ипподромская, 8 — недалеко от места пожара строят жилой комплекс.





«Вроде бы горит подстанция в жилом комплексе "Флотилия". Людей ниоткуда не эвакуировали. Сейчас пожарные работают», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о возгорании подтвердили.





«Сотрудники МЧС выехали на место пожара в 13:28. По оперативной информации, в настоящий момент тушение не производится, так как здание не обесточено. Администрация сейчас решает вопрос по обесточиванию. Пострадавших нет. На место выехали две автоцистерны», — сообщили в ведомстве.







