Возле строящегося ЖК на Ипподромской загорелась подстанция
Днём 17 октября в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнула электроподстанция по адресу Ипподромская, 8 — недалеко от места пожара строят жилой комплекс.
«Вроде бы горит подстанция в жилом комплексе "Флотилия". Людей ниоткуда не эвакуировали. Сейчас пожарные работают», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о возгорании подтвердили.
«Сотрудники МЧС выехали на место пожара в 13:28. По оперативной информации, в настоящий момент тушение не производится, так как здание не обесточено. Администрация сейчас решает вопрос по обесточиванию. Пострадавших нет. На место выехали две автоцистерны», — сообщили в ведомстве.
Вечером 15 октября в доме
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Александр Сильченко
Фото читателя НГС