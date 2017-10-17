Ходят и смотрят: жители дома на улице Вертковской отгородились забором от пешеходов

Дорожка, которая вызвала противоречия между жителями дома и прохожими

В Новосибирске жители одного из домов Кировского района огородили забором свою территорию — это решение вызвало недовольство прохожих.







Забор появился возле дома № 12 по улице Вертковская накануне — его поставили над залитой бетоном дорожкой, которая идёт через газон.







«Люди там ходят десятилетиями. Проход вёл внутрь квартала. Они (ЖСК. — Е.Г.) мотивируют тем, что сделали отмостку, а народ ходит им в окна заглядывает. Якобы, когда они отмостку установили, она стала выше. Вот только как им там заглядывают в окна? Подпрыгивают, виснут на решётках и в окна заглядывают?» — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель улицы Телевизионной Денис Борисенко, который постоянно ходит по Вертковской.







По его словам, через дорожку возле дома № 12 по улице Вертковская людям было удобно ходить, потому что к ней можно было подойти, перейдя дорогу по пешеходному переходу. В свою очередь этот пешеходный переход был удобен тем, что у него был вырезан бордюр, здесь легко могли проезжать люди на инвалидных колясках.







Тротуар, по которому можно ходить и сейчас, по словам Дениса, есть и у дома на Вертковской, 14, однако там стоит бордюр, который мешает людям на колясках.







Руководитель ЖСК «Знание», который управляет домом на Вертковской, 12, Елена Кузьменых пояснила, что появление забора согласовано с администрацией, а дорожку они сделали, не подумав, когда обустраивали отмостку вокруг дома.







«Мы отгородили свою территорию. Дорожку эту бетонную мы сегодня-завтра уберём. Мы отмостку сделали, это не тротуар: тротуара у нас нет на территории. У нас низко первый этаж и получается, особенно зимой, что у нас головы ходят мимо окон. Окна у людей постоянно шторами завешены», — объяснила Кузьменых.





Кроме того, он подчеркнула, что сейчас борется также с пешеходным переходом, через который люди проходят к Вертковской, 12.







«Нужно, чтобы его перенесли к транспортной остановке "Дом радио" — он раньше там был. Тогда люди тоже ходили через наш двор, но с другой стороны. А здесь он не нужен — он не оборудован, весной там такая грязь и слякоть. Там по трамвайным путям идут, там нет до этого перехода ни дорожек, ничего», — отметила руководитель ЖСК, добавив, что уже обратилась в администрацию района с этой проблемой.







Она отметила, что если переход перенесут ближе к остановке, то он будет вести к пожарному проезду, и там пешеходы не будут беспокоить жителей.







Пешеходный переход, который Елена Кузьменых хочет перенести к остановке «Дом Радио»



