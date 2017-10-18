Застройщик пустыря за «Ройял Парком» потерял 12 миллионов из-за несуществующей трубы

Пустырь за «Ройял Парком» 
Пустырь за «Ройял Парком» 

Застройщик «Эльбрус» потерял 12 млн рублей на аренде участка на Красном проспекте, который, как оказалось, непригоден для строительства. Тем не менее мэрия Новосибирска сохранила договор аренды и надеется, что новый спорткомплекс удастся уместить на пустыре вместе с запланированным 26 лет назад коллектором. 


О конфликте мэрии и «Эльбруса» из-за строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Красном проспекте стало известно из решения Арбитражного суда Новосибирской области, принятого в конце сентября. Согласно решению суда, ООО «Эльбрус» арендовало у мэрии пустырь за «Ройял Парком» площадью 7509 кв. м ещё четыре года назад. В феврале 2017 года «Горводоканал» сообщил компании, что строительство комплекса на этом месте невозможно — здесь, в русле реки Ельцовки, хотят сделать магистральный коллектор «Овражный». 


В 2017 году «Эльбрус» потребовал у мэрии расторжения договора аренды и возврата уже выплаченных за аренду земли 12 млн рублей. Но суд отказал в иске и оставил землю у застройщика. 


Участок, о котором идёт речь, обозначен жёлтым
Участок, о котором идёт речь, обозначен жёлтым


В ответ на запрос НГС.НОВОСТИ в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска сообщили, что муниципалитет решил сдать этот участок «Эльбрусу» еще в 2011 году, через год компания получила предварительное согласование на строительство, сообщили в мэрии. В 2013 году участок сдали в аренду ООО «Эльбрус», однако разрешения на строительство у компании до сих пор нет. 


Сам коллектор, согласно данным суда, был включён в генплан города — его строительство запланировали ещё в 1991 году. Позже проект корректировали при возведении «Ройял Парка». По данным мэрии, из-за сложности территории сейчас разрабатывается новое планирование участка с учётом замечаний «Горводоканала».


Связаться с представителями ООО «Эльбрус» не удалось. 


Суд не всегда принуждает арендаторов остаться на месте, гораздо чаще происходит наоборот. К примеру, в июле суд выселил детский сад из здания в центре Новосибирска.

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