Видео: за поджигателя кофейни в Академгородке пообещали награду в 100 тысяч

Сеть «Академия кофе» разместила в соцсети «ВКонтакте» видео поджога кофейни в новосибирском Академгородке, которая полностью сгорела в ночь на 13 октября.





На кадрах видно, как мужчина в тёмной куртке с капюшоном выливает из пластиковых бутылок жидкость на скамейки возле кофейни, а потом поджигает её.











«Подтверждаем слова СМИ о том, что причиной пожара стал поджог.





Мы готовы выплатить денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит любые данные об исполнителях поджога», — сообщает «Академия кофе» в соцсети.







Также администрация кофейни просит водителей, проезжающих по проспекту Лаврентьева или около домов № 34 , 38, 29 на улице Терешковой 13 октября с 4:10 до 4:20, посмотреть записи регистраторов. Если на видео попал белый «Рено Логан» с некрашенными бамперами из чёрного пластика, новосибирцев просят позвонить представителю сети кофеен по телефону 8-961-220-69-11.







Уточнить информацию о вознаграждении и поисках поджигателей у совладелицы «Академии» Татьяны Павловой на момент публикации новости не удалось.





Кофейня «Академия кофе» на Морском проспекте, 2 заработала в конце 2016 года, а ночью 13 октября — сгорела. Пожар начался в половине пятого утра, в это время в помещении никого не было. Основной версией пожара в МЧС назвали поджог.