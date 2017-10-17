Видео: за поджигателя кофейни в Академгородке пообещали награду в 100 тысяч

Сеть «Академия кофе» разместила в соцсети «ВКонтакте» видео поджога кофейни в новосибирском Академгородке, которая полностью сгорела в ночь на 13 октября.


На кадрах видно, как мужчина в тёмной куртке с капюшоном выливает из пластиковых бутылок жидкость на скамейки возле кофейни, а потом поджигает её.



«Подтверждаем слова СМИ о том, что причиной пожара стал поджог.


Мы готовы выплатить денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит любые данные об исполнителях поджога», — сообщает «Академия кофе» в соцсети.


Также администрация кофейни просит водителей, проезжающих по проспекту Лаврентьева или около домов № 34, 38, 29 на улице Терешковой 13 октября с 4:10 до 4:20, посмотреть записи регистраторов. Если на видео попал белый «Рено Логан» с некрашенными бамперами из чёрного пластика, новосибирцев просят позвонить представителю сети кофеен по телефону 8-961-220-69-11.


Уточнить информацию о вознаграждении и поисках поджигателей у совладелицы «Академии» Татьяны Павловой на момент публикации новости не удалось.


Кофейня «Академия кофе» на Морском проспекте, 2 заработала в конце 2016 года, а ночью 13 октября — сгорела. Пожар начался в половине пятого утра, в это время в помещении никого не было. Основной версией пожара в МЧС назвали поджог.

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