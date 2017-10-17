Названы профессии с самыми высокими средними зарплатами в Новосибирске

Работодатели готовы платить таксистам в среднем по 61 тысяче в месяц

Аналитики сайта Зарплата.ру сравнили зарплаты в объявлениях о вакансиях в Новосибирске и выяснили, что на самый высокий средний заработок могут рассчитывать водители такси.







«В среднем новосибирские таксопарки предлагают водителям 60,7 тысячи рублей в месяц. Главным требованием к будущим работникам является, конечно же, наличие водительских прав», — сообщили авторы исследования.







Как считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, эта тенденция связана с тем, что сейчас набирают популярность онлайн-сервисы для заказа такси, такие как Яндекс.Такси, Uber и RuTaxi.





«При помощи технологий они значительно сократили время простоя и холостой пробег. За счёт этого цена поездок снизилась, горожане стали чаще пользоваться услугами такси, а водители получать больше заказов, что напрямую отражается на их доходе», — пояснила Ирина Зарипова.





На второй по величине средний заработок могут рассчитывать новосибирские инженеры. Например, инженерам, работающим в сфере промышленности, машиностроения, металлургии и производства, предлагают среднюю заработную плату в 33,9 тысячи рублей.





«Чуть меньше, а именно 33,6 тысячи рублей, предлагают новосибирским операторам ПК. Работодатели хотят видеть на этой позиции сотрудников с высшим профильным образованием, опытом работы от одного года, но главное — специалист должен уметь решать технические задачи в короткие сроки», — рассказали в пресс-службе сайта Зарплата.ру.







Четвертую позицию в рейтинге занимают курьеры со средней заработной платой 32,8 тысячи рублей. Главное требование в этой отрасли — хорошее знание города. Также работодатели указывают, что предпочтут курьеров пунктуальных, честных и ответственных.





Замыкают пятерку высокооплачиваемых профессий сборщики мебели. «Согласно требованиям работодателей, идеальные кандидаты на эту должность аккуратны и ответственны, а также имеют опыт работы от трех лет. Средний доход этих специалистов составляет 32,8 тысячи рублей, а максимальный — 39,1 тысячи рублей», — рассказали аналитики.







Авторы исследования уточнили, что они анализировали вакансии в Новосибирске, опубликованные на сайте Зарплата.ру с июля по сентябрь 2017 года.





Ранее специалисты Зарплаты.ру назвали топ самых высокооплачиваемых вакансий сентября. Рейтинг возглавила вакансия инженера по ремонту персональных устройств. Аккуратному и ответственному сотруднику, который разбирается в контрольно-измерительном оборудовании, пообещали платить 200 тысяч рублей в месяц.