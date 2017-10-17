Энергетики перекрыли выезд к Речному до конца месяца

Теперь жителям улицы Обской приходится ехать на работу через Большевистскую

Рабочие продлили перекрытие улицы Обской в Октябрьском районе Новосибирска ещё на две недели — жители лишились прямого выезда к «Речному вокзалу» до конца месяца.







5 октября рабочие АО «СИБЭКО» начали аварийный ремонт теплотрассы, из-за чего полностью закрыли проезд по улице Обской в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля» (улица Большевистская, 14 стр.). Работы должны были закончить к 16 октября.







«Никто Обскую в срок не открыл, так всё и стоит раскопанное. Не знаю, ведут ли там работы днём, но по вечерам возвращаемся — никого нет. Дорога перекопана полностью до тротуара. Людям, живущим на Обской, приходится делать огромную петлю по Большевистской, а это значит, что вместо двадцати минут в пути до работы дорога теперь занимает час», — рассказала жительница улицы Обской.







Днём 17 октября корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на улице Обской. Дорога там ещё полностью раскопана, проехать по улице нельзя, но по тротуару пройти можно. На информационной табличке сообщается, что закончат работы 30 октября.







Теплотрассу не успели отремонтировать за 1,5 недели





НГС.НОВОСТИ направили запрос в АО «СИБЭКО» с просьбой прокомментировать, из-за чего продлили сроки аварийного ремонта теплотрассы.





Теперь теплотрассу обещают отремонтировать к 30 октября



