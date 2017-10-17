Создатель баров Friends и Twiggy откроет в центре Новосибирска вьетнамскую закусочную
Заведение вьетнамской кухни Kung Pho откроется в начале декабря в здании на пересечении Красного проспекта и улицы Горького. Раньше на этом месте работал магазин игр, в помещении уже идёт ремонт.
Kung Pho — проект ресторатора Вячеслава Яковлева, который открыл бары Friennds, Twiggy, «Джек Лондон» и кафе «Мамин Сибиряк». По словам Яковлева, новое заведение — небольшая лапшичная с несколькими видами вьетнамского супа фо, фаршированными рисовыми блинчиками нэм и блюдами в воке.
«Мы отправили нашего повара на месяц стажироваться во Вьетнам, много работали над вкусом бульона, который готовится по 10 часов, так что думаю, сможем предложить тот самый, настоящий вкус», — надеется Яковлев. По его словам, средний счёт в заведении планируется на уровне 350 рублей. Столько же будет стоить самая большая порция супа с лапшой объёмом 1 литр.
В заведении будет порядка 50 посадочных мест, а летом рядом с кафе появится небольшая открытая веранда, говорит Яковлев.
Вьетнамская кухня — одно из модных направлений на столичном ресторанном рынке. По данным 2ГИС, сейчас в Москве 66 заведений вьетнамской кухни. В Новосибирске в 2ГИС в этой категории указаны только два заведения — кафе с названием «Вьетнамская кухня» на Ленинском рынке и заведение паназиатской кухни «Шикари» в ТРЦ «Аура». Кроме того, в этом году на проспекте Карла Маркса выходец из Нячанга открыл небольшое уличное кафе Chao Pho. Сейчас, правда, заведение уже закрыто.
Тем не менее вьетнамские блюда в последнее время появились в меню многих новосибирских заведений, которые специализируются на паназиатской кухне — с блюдами стран всей Юго-Восточной Азии. Так, суп фо можно заказать в баре «Мятный Карась», TomYum bar, ЛПШБР и даже в сети фастфуда «Суши make».
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Стас Соколов
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