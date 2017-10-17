Создатель баров Friends и Twiggy откроет в центре Новосибирска вьетнамскую закусочную

Заведение вьетнамской кухни Kung Pho откроется в начале декабря в здании на пересечении Красного проспекта и улицы Горького. Раньше на этом месте работал магазин игр, в помещении уже идёт ремонт.





Порция супа фо во вьетнамской закусочной на Даниловском рынке (Москва)





Kung Pho — проект ресторатора Вячеслава Яковлева, который открыл бары Friennds, Twiggy, «Джек Лондон» и кафе «Мамин Сибиряк». По словам Яковлева, новое заведение — небольшая лапшичная с несколькими видами вьетнамского супа фо, фаршированными рисовыми блинчиками нэм и блюдами в воке.







Первое новосибирское кафе вьетнамской кухни в уличном формате на проспекте Карла Маркса





«Мы отправили нашего повара на месяц стажироваться во Вьетнам, много работали над вкусом бульона, который готовится по 10 часов, так что думаю, сможем предложить тот самый, настоящий вкус», — надеется Яковлев. По его словам, средний счёт в заведении планируется на уровне 350 рублей. Столько же будет стоить самая большая порция супа с лапшой объёмом 1 литр.





В заведении будет порядка 50 посадочных мест, а летом рядом с кафе появится небольшая открытая веранда, говорит Яковлев.







Суп фо в новосибирском кафе Chao Pho





Вьетнамская кухня — одно из модных направлений на столичном ресторанном рынке. По данным 2ГИС, сейчас в Москве 66 заведений вьетнамской кухни. В Новосибирске в 2ГИС в этой категории указаны только два заведения — кафе с названием «Вьетнамская кухня» на Ленинском рынке и заведение паназиатской кухни «Шикари» в ТРЦ «Аура». Кроме того, в этом году на проспекте Карла Маркса выходец из Нячанга открыл небольшое уличное кафе Chao Pho. Сейчас, правда, заведение уже закрыто.







Тем не менее вьетнамские блюда в последнее время появились в меню многих новосибирских заведений, которые специализируются на паназиатской кухне — с блюдами стран всей Юго-Восточной Азии. Так, суп фо можно заказать в баре «Мятный Карась», TomYum bar, ЛПШБР и даже в сети фастфуда «Суши make».