Новосибирская красавица вышла в финал конкурса «Мисс Офис» с призом в миллион рублей

Анастасия не только красивая и успешная женщина, но и мама двух дочерей

28-летняя новосибирская красавица Анастасия Шапошникова выиграла интернет-голосование и вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2017».







«Я всегда очень скептически относилась к конкурсам красоты, не имею отношения к модельному бизнесу, никогда не участвовала ни в чём подобном, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анастасия Шапошникова. — Но, знаете, бывают такие люди, которые могут рассказать и вдохновить. От нашей новосибирской Маши Филипповой, которая выиграла этот конкурс в 2015 году, я узнала о политике конкурса, о его миссии, о том, что на нём выбирают не просто красивую женщину, а выбирают такую женщину, которая олицетворяет женственность, красоту, и при этом она ещё деловая и успешная.





И так вышло, что все 28 лет до этого я потратила на то, чтобы быть именно такой — деловой и успешной, и, разумеется, мне захотелось поучаствовать в этом конкурсе».





Итоги интернет-голосования стали известны в понедельник, 16 октября. Из 94 офисных сотрудниц в финал вышли только тридцать, это девушки не только из России, но и из стран СНГ, благодаря чему в этом году конкурс «Мисс Офис» получил статус международного. 1 декабря конкурсантки встретятся на финальном шоу в Москве, чтобы побороться за титул победительницы и главный приз — один миллион рублей, сообщают авторы проекта.





По словам Анастасии Шапошниковой, ещё весной во время новосибирского кастинга конкурса в МФК «Сан Сити» она поняла, что на пути к победе ей многому предстоит научиться. Например, выработать красивую походку и победить свой страх перед сценой. «А если я нахожу в себе какие-то слабые места, во мне просыпается азарт, мне хочется над этим работать», — рассказала Анастасия Шапошникова.







На участие в конкурсе красоты Анастасия решилась впервые





На сайте конкурса говорится о том, что у Анастасии две дочери. Её рост — 177 см, а знак зодиака — Водолей.







Работает Анастасия представителем сетевой компании Vilavi в Новосибирске (эта компания специализируется на продаже продукции для красоты и молодости). Как пояснила конкурсантка, она уже успела перепробовать массу профессий, в том числе руководила отделом продаж на кирпичном заводе, выучилась на имидж-технолога и постоянно реализует новые творческие проекты.





В финале проекта девушкам предстоит представить свои визитные карточки, выступить с творческими номерами. Например, Анастасия планирует читать стихи на фоне красивого видеоряда. Также запланированы дефиле в купальниках, арт-выход в платьях, которые сшили сами участницы, и выход в деловых костюмах, во время которого каждая финалистка должна будет ответить на каверзные вопросы и продемонстрировать свою эрудицию.







По словам Анастасии Шапошниковой, близкие люди поддерживают её в желании поучаствовать в конкурсе. «Они привыкли к тому, что если у меня загорелись глаза, то это обязательно будет нечто большое, что принесёт пользу всем вокруг. Представляете, какую я работу провожу над собой сейчас, для того чтобы выйти 1 декабря на финальном шоу? Я точно становлюсь лучше, поэтому я уже в выигрыше и мои близкие, соответственно, тоже», — пояснила финалистка конкурса «Мисс Офис».







Финал конкурса пройдёт 1 декабря в Москве





Кроме Анастасии Шапошниковой в полуфинальном интернет-голосовании конкурса «Мисс Офис» участвовали ещё две красавицы из Новосибирска — Александра Бирская и Татьяна Смирнова. Но в финал они пройти не смогли.