Новосибирская красавица вышла в финал конкурса «Мисс Офис» с призом в миллион рублей

Анастасия не только красивая и успешная женщина, но и мама двух дочерей
Анастасия не только красивая и успешная женщина, но и мама двух дочерей

28-летняя новосибирская красавица Анастасия Шапошникова выиграла интернет-голосование и вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2017».


«Я всегда очень скептически относилась к конкурсам красоты, не имею отношения к модельному бизнесу, никогда не участвовала ни в чём подобном, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анастасия Шапошникова. — Но, знаете, бывают такие люди, которые могут рассказать и вдохновить. От нашей новосибирской Маши Филипповой, которая выиграла этот конкурс в 2015 году, я узнала о политике конкурса, о его миссии, о том, что на нём выбирают не просто красивую женщину, а выбирают такую женщину, которая олицетворяет женственность, красоту, и при этом она ещё деловая и успешная.


И так вышло, что все 28 лет до этого я потратила на то, чтобы быть именно такой — деловой и успешной, и, разумеется, мне захотелось поучаствовать в этом конкурсе».


Итоги интернет-голосования стали известны в понедельник, 16 октября. Из 94 офисных сотрудниц в финал вышли только тридцать, это девушки не только из России, но и из стран СНГ, благодаря чему в этом году конкурс «Мисс Офис» получил статус международного. 1 декабря конкурсантки встретятся на финальном шоу в Москве, чтобы побороться за титул победительницы и главный приз — один миллион рублей, сообщают авторы проекта.


По словам Анастасии Шапошниковой, ещё весной во время новосибирского кастинга конкурса в МФК «Сан Сити» она поняла, что на пути к победе ей многому предстоит научиться. Например, выработать красивую походку и победить свой страх перед сценой. «А если я нахожу в себе какие-то слабые места, во мне просыпается азарт, мне хочется над этим работать», — рассказала Анастасия Шапошникова.


На участие в конкурсе красоты Анастасия решилась впервые
На участие в конкурсе красоты Анастасия решилась впервые


На сайте конкурса говорится о том, что у Анастасии две дочери. Её рост — 177 см, а знак зодиака — Водолей.


Работает Анастасия представителем сетевой компании Vilavi в Новосибирске (эта компания специализируется на продаже продукции для красоты и молодости). Как пояснила конкурсантка, она уже успела перепробовать массу профессий, в том числе руководила отделом продаж на кирпичном заводе, выучилась на имидж-технолога и постоянно реализует новые творческие проекты.


В финале проекта девушкам предстоит представить свои визитные карточки, выступить с творческими номерами. Например, Анастасия планирует читать стихи на фоне красивого видеоряда. Также запланированы дефиле в купальниках, арт-выход в платьях, которые сшили сами участницы, и выход в деловых костюмах, во время которого каждая финалистка должна будет ответить на каверзные вопросы и продемонстрировать свою эрудицию. 


По словам Анастасии Шапошниковой, близкие люди поддерживают её в желании поучаствовать в конкурсе. «Они привыкли к тому, что если у меня загорелись глаза, то это обязательно будет нечто большое, что принесёт пользу всем вокруг. Представляете, какую я работу провожу над собой сейчас, для того чтобы выйти 1 декабря на финальном шоу? Я точно становлюсь лучше, поэтому я уже в выигрыше и мои близкие, соответственно, тоже», — пояснила финалистка конкурса «Мисс Офис».


Финал конкурса пройдёт 1 декабря в Москве
Финал конкурса пройдёт 1 декабря в Москве


Кроме Анастасии Шапошниковой в полуфинальном интернет-голосовании конкурса «Мисс Офис» участвовали ещё две красавицы из Новосибирска — Александра Бирская и Татьяна Смирнова. Но в финал они пройти не смогли.

Прочтений: 4027
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено