«Хонда» пробила забор после аварии на перекрёстке в Ленинском районе


«Хонда» пробила забор после аварии на перекрёстке в Ленинском районе

Утром, 17 октября в Новосибирске перекресток улиц Пермская и Пархоменко не поделили Honda CR-V и  Toyota Vitz. 


Авария случилась в 8:15


«"Хонда" двигалась по Пермской со стороны ул. Широкая в сторону ул. Титова, синий "Витц" - по Пархоменко со стороны ул. Новосибирская в сторону ул. Троллейная. Водитель "Хонды" пояснила, что выехала на перекрёсток на зеленый сигнал светофора, завершала проезд перекрестка и в этот момент поток по Пархоменко начал движение», - рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В итоге «Витц» попал «Хонде» в заднее правое колесо, от этого «Хонда» отлетела в сторону тротуара и врезалась в металлическое ограждение.


За рулем «Витц», также как и за рулём «Хонды» была женщины – никто из них не признал вину в аварии.


«Хонда» пробила забор после аварии на перекрёстке в Ленинском районе


«Хонда» пробила забор после аварии на перекрёстке в Ленинском районе


«Хонда» пробила забор после аварии на перекрёстке в Ленинском районе


Прочтений: 159
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено