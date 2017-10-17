«Хонда» пробила забор после аварии на перекрёстке в Ленинском районе





Утром, 17 октября в Новосибирске перекресток улиц Пермская и Пархоменко не поделили Honda CR-V и Toyota Vitz.





Авария случилась в 8:15







«"Хонда" двигалась по Пермской со стороны ул. Широкая в сторону ул. Титова, синий "Витц" - по Пархоменко со стороны ул. Новосибирская в сторону ул. Троллейная. Водитель "Хонды" пояснила, что выехала на перекрёсток на зеленый сигнал светофора, завершала проезд перекрестка и в этот момент поток по Пархоменко начал движение», - рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В итоге «Витц» попал «Хонде» в заднее правое колесо, от этого «Хонда» отлетела в сторону тротуара и врезалась в металлическое ограждение.







За рулем «Витц», также как и за рулём «Хонды» была женщины – никто из них не признал вину в аварии.

















