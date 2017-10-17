Пробки заблокировали площадь Труда со всех сторон

Утром 17 октября в Новосибирске на всех подъездах к площади Труда собрались пробки.


По информации сервиса Яндекс.Пробки, на улицы Широкой со стороны Невельского и Ватутина по направлению к площади Труда скорость потока была 2–3 км/ч. На подъезде со стороны улицы Станиславского скорость была 5 км/ч.


Общий уровень пробок в городе был 7 баллов.


По направлению к Димитровскому мосту от площади Станиславского затор растянулся на 5 км, сам мост был свободен в сторону и правого, и левого берегов. Зато через Коммунальный мост движение было затруднено, через него прошла пробка от Таймырской до Кирова.


Дорожная ситуация около 9 часов утра
Дорожная ситуация около 9 часов утра


На правом берегу самыми загруженными местами была Большевистская у Речного вокзала и улица Кирова от Грибоедова до Красного проспекта.


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о долгой пробке, которая собралась утром на Сибиряков-Гвардейцев — она блокировала выезд с Затулинки на несколько часов.

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