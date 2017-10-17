Новосибирец вывез на эвакуаторе чужой «Лексус» и разобрал его на запчасти
Суд в Новосибирске вынес приговор 41-летнему работнику автомастерской Александру Спольнику, который украл две припаркованных дорогих иномарки и разобрал их на запчасти.
«Вину подсудимый признал в полном объёме. Ему дали два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Денис Серебряков.
В прокуратуре сообщили, что Александр Спольник работал администратором в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области и подрабатывал мастером по ремонту автомобилей на СТО.
При этом он присматривал на улицах автомобили, которые подолгу стояли на одном месте и выглядели брошенными.
Так, 27 апреля 2017 года Александр Спольник решил украсть автомобиль Mitsubishi Lancer, который на протяжении нескольких месяцев стоял у подъезда дома
После этого подсудимый разобрал украденный автомобиль на запчасти и начал их продавать. «Таким образом, он причинил владельцу автомобиля ущерб на 508 тысяч рублей. Сам автомобиль стоит 500 тысяч рублей, кроме того, в багажнике находились четыре покрышки стоимостью 2 тысячи рублей каждая», — описал ситуацию заместитель прокурора Денис Серебряков.
Спустя месяц после первой кражи подсудимый вывез на эвакуаторе ещё одну чужую машину — Lexus IS250, который был давно припаркован возле дома
Вскоре исчезновение машин заметили их хозяева. Как пояснил в суде владелец украденного Mitsubishi, машину он купил ещё в прошлом году в Санкт-Петербурге, приехал на ней в Новосибирск и в октябре 2016 года припарковал возле дома. При этом ставить машину на учёт в ГИБДД владелец не стал, так как собирался её перепродать. Но пока искал покупателя, припаркованный автомобиль пропал. Кражу владелец обнаружил 5 мая, привёл показания потерпевшего заместитель прокурора Октябрьского района.
Владелец «Лексуса» в свою очередь пояснил, что перестал пользоваться машиной ещё в ноябре 2015 года. «В этом не было необходимости. Работа у него была домашняя, компьютерная, в тёплое время года он пользовался велосипедом. Но автомобиль был в рабочем состоянии, и продавать его владелец не собирался», — рассказали в прокуратуре.
То, что «Лексуса» нет на месте, хозяин заметил на следующий день после кражи.
В понедельник, 16 октября, Октябрьский районный суд Новосибирска признал Александра Спольника виновным в крупных кражах (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приговорил его к лишению свободы. Кроме того, осуждённый должен выплатить ущерб владельцам машин. Хозяину «Лексуса» он уже возместил 50 тысяч рублей, пояснили в прокуратуре.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что Александр Спольник работал в ведомственном спецприёмнике, но при этом не был сотрудником внутренних дел. Звания и погон у Спольника не было. «После возбуждения в отношении него уголовного дела он был уволен», — добавили в областной полиции.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в новосибирской ГИБДД назвали жилмассивы, откуда чаще всего угоняют автомобили, — как правило, автоворы работают по вечерам и ночам вдали от центра города.
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Ольга Хмелевская
Фото НГС