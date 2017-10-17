Новосибирец вывез на эвакуаторе чужой «Лексус» и разобрал его на запчасти





Подсудимый высматривал в городе машины, которые подолгу стояли на одном месте

Суд в Новосибирске вынес приговор 41-летнему работнику автомастерской Александру Спольнику, который украл две припаркованных дорогих иномарки и разобрал их на запчасти.





«Вину подсудимый признал в полном объёме. Ему дали два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Денис Серебряков.







В прокуратуре сообщили, что Александр Спольник работал администратором в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области и подрабатывал мастером по ремонту автомобилей на СТО.





При этом он присматривал на улицах автомобили, которые подолгу стояли на одном месте и выглядели брошенными.







Так, 27 апреля 2017 года Александр Спольник решил украсть автомобиль Mitsubishi Lancer, который на протяжении нескольких месяцев стоял у подъезда дома № 27/2 на улице Ударной, следует из материалов дела. Чтобы вывезти эту машину, подсудимый вызвал эвакуатор. Несмотря на то что у Спольника не было документов о том, что он собственник Mitsubishi, водитель эвакуатора выполнил его просьбу и увёз иномарку в гараж на станцию техобслуживания.







После этого подсудимый разобрал украденный автомобиль на запчасти и начал их продавать. «Таким образом, он причинил владельцу автомобиля ущерб на 508 тысяч рублей. Сам автомобиль стоит 500 тысяч рублей, кроме того, в багажнике находились четыре покрышки стоимостью 2 тысячи рублей каждая», — описал ситуацию заместитель прокурора Денис Серебряков.







Спустя месяц после первой кражи подсудимый вывез на эвакуаторе ещё одну чужую машину — Lexus IS250, который был давно припаркован возле дома № 111 по улице Чехова. Сначала краденую машину Спольник пытался продать на запчасти своему коллеге по СТО, но потом разобрал её сам. Ущерб составил 600 тысяч рублей.







Вскоре исчезновение машин заметили их хозяева. Как пояснил в суде владелец украденного Mitsubishi, машину он купил ещё в прошлом году в Санкт-Петербурге, приехал на ней в Новосибирск и в октябре 2016 года припарковал возле дома. При этом ставить машину на учёт в ГИБДД владелец не стал, так как собирался её перепродать. Но пока искал покупателя, припаркованный автомобиль пропал. Кражу владелец обнаружил 5 мая, привёл показания потерпевшего заместитель прокурора Октябрьского района.







Владелец «Лексуса» в свою очередь пояснил, что перестал пользоваться машиной ещё в ноябре 2015 года. «В этом не было необходимости. Работа у него была домашняя, компьютерная, в тёплое время года он пользовался велосипедом. Но автомобиль был в рабочем состоянии, и продавать его владелец не собирался», — рассказали в прокуратуре.







То, что «Лексуса» нет на месте, хозяин заметил на следующий день после кражи.







В понедельник, 16 октября, Октябрьский районный суд Новосибирска признал Александра Спольника виновным в крупных кражах (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приговорил его к лишению свободы. Кроме того, осуждённый должен выплатить ущерб владельцам машин. Хозяину «Лексуса» он уже возместил 50 тысяч рублей, пояснили в прокуратуре.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что Александр Спольник работал в ведомственном спецприёмнике, но при этом не был сотрудником внутренних дел. Звания и погон у Спольника не было. «После возбуждения в отношении него уголовного дела он был уволен», — добавили в областной полиции.







Приговор в законную силу не вступил.







Ранее в новосибирской ГИБДД назвали жилмассивы, откуда чаще всего угоняют автомобили, — как правило, автоворы работают по вечерам и ночам вдали от центра города.

