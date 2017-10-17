Долги компаний перед сотрудниками выросли на 5 миллионов за месяц





16,7 миллионов новосибирцы не получили за работу, сделанную еще в 2016 году

В начале октября долги новосибирких компаний перед своими сотрудниками выросли на 6,6%.





По информации на 1 октября, новосибирцы не получили за свою работу 81,3 миллиона рублей, в начале сентября этот показатель был 76,3 миллиона рублей.





«Своевременно не получили заработную плату 1,3 тысячи человек.





В среднем на одного работника приходилось по 61 943 рубля невыплаченной заработной платы.





Значительная часть всей суммы задолженности (16,7 млн рублей) — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2016 году и ранее», — подсчитали аналитики Новосибирскстата. При этом специалисты не учитывали в своей статистике ситуацию в малом бизнесе.





На прошлой неделе прокуратура НСО рассказала о том, что одна из новосибирских компаний — «Горэлектротранспорт» — после вмешательства прокуроров в сентябре выплатила своим сотрудникам 14,3 миллиона рублей.