Трасса под Новосибирском исчезла в тумане

Ранним утром 17 октября на Новосибирск и его окрестности спустился туман.





«На улицах Бердска и в районе Речного вокзала на Большевистской видимость — 20 метров», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель, который ехал в Новосибирск.







По его свидетельству, туман в Бердске и на трассе до Новосибирска был уже в 4:30 утра.





Туман на Большевистской









Туман на трассе между Бердском и Новосибирском





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В начале октября НГС.НОВОСТИ публиковали фотоматериал о тумане — в него вошли кадры, снятые в районе набережной Оби.