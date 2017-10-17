Трасса под Новосибирском исчезла в тумане

Ранним утром 17 октября на Новосибирск и его окрестности спустился туман.


«На улицах Бердска и в районе Речного вокзала на Большевистской видимость — 20 метров», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель, который ехал в Новосибирск.


По его свидетельству, туман в Бердске и на трассе до Новосибирска был уже в 4:30 утра.


Туман на Большевистской
Туман на Большевистской



Туман на трассе между Бердском и Новосибирском
Туман на трассе между Бердском и Новосибирском


Если вы сфотографировали туман сегодня утром, то отправляйте  ваши фото в редакцию НГС.НОВОСТИ на news@ngs.ru или по телефону 7 923 157-00-00 через приложения WhatsApp, Viber, Telegram. 


В начале октября НГС.НОВОСТИ публиковали фотоматериал о тумане — в него вошли кадры, снятые в районе набережной Оби.

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