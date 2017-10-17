Новосибирский школьник запатентовал альтернативу солнечным батареям

Касымхан Хубиев

Одиннадцатиклассник из Новосибирска разработал механизм, позволяющий получать недорогую электроэнергию из воды. Касымхан Хубиев учится в СУНЦ НГУ (ФМШ) и уже успел запатентовать своё изобретение в Казахстане.







Электростанция Касымхана работает при помощи гальванического элемента, состоящего из алюминиевого и медного маховиков диаметром 5 метров, погруженных в жидкую среду.







«На суше находится инвертор, который переводит постоянный ток, вырабатываемый гальваническим элементом, в непостоянный. Дополнительно устанавливается счетчик электрического тока и солевой электро-накопитель», — сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.







По словам изобретателя, гальваническая электростанция станет действенной альтернативой популярным сегодня солнечным батареям. Полученную с её помощью электроэнергию можно пустить на нужды ЖКХ и промышленности.







«Сейчас все устанавливают солнечные батареи и всячески их улучшают. Моё изобретение — альтернатива солнечным батареям, оно дешевле и также может использоваться в разных географических зонах, где есть водоёмы. И главное — выработка энергии электростанцией не зависит от световых дней, природных условий. Некоторые, слушая о моем изобретении, задаются вопросом, будет ли электростанция работать зимой. Да, она будет работать. Более того, исходя из особенностей работы гальванического элемента, предполагается увеличение выработки энергии в холодные дни», — цитирует Касымхана Хабиева пресс-центр НГУ.







Впереди школьника ждет самое сложное. Ему предстоит собрать пробную модель электростанции и доказать тем самым значимость своего изобретения.







Учащиеся СУНЦ НГУ (ФМШ) довольно часто попадают в сводки новостей. Они зарабатывают 100 баллов на ЕГЭ, проводят опыты по химии, а еще им посвящают короткометражные фильмы.





