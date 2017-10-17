НГУ занял второе место в рейтинге лучших вузов развивающейся Европы

Разрыв между НГУ и МГУ составил 3%
Разрыв между НГУ и МГУ составил 3%

Новосибирский государственный университет в очередной раз занял второе место в рейтинге лучших вузов «Развивающейся Европы и Центральной Азии» по версии международного рейтинга университетов британской компании Quacquarelli Symonds (QS). 


Лидирующая позиция в ТОПе досталась МГУ, однако в общем зачете новосибирский университет отстал от «конкурента» всего лишь на 3%, обойдя при этом на целую позицию Санкт-Петербургский государственный университет. 


При составлении рейтинга специалисты QS ориентировались на такие параметры, как репутация в научном сообществе и среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, количество иностранных учащихся, частота упоминаний в Интернете. 

НГУ занял второе место в рейтинге лучших вузов развивающейся Европы


«Новосибирский государственный университет с каждым годом повышает свои относительные показатели. В частности, растут репетиционные оценки — за академическую репутацию и репутацию работодателей, а также улучшаются показатели, связанные с публикационной активности», — цитирует РИА Новости слова Михаила Федорука, ректора НГУ. 


Новосибирский государственный университет уже несколько лет подряд занимает верхние строчки в рейтинге от QS. Кроме того, в июле вуз занял 58-ю строчку в ТОПе Transparent Ranking: Top Universities by Google Scholar Citations.

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