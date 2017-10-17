Жители Первомайского района остались без света из-за аварии

«Пирожковая» (Первомайская, 156 / Марии Ульяновой, 1)  
«Пирожковая» (Первомайская, 156 / Марии Ульяновой, 1)  

Жители более двадцати домов в Первомайском районе остались этой ночью без электроэнергии. По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в 23:20.


В настоящее время света нет в домах по улице Шмидта, Маяковского, Первомайской — всего 24 здания.


Жители Первомайского района остались без света из-за аварии


В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что причиной отключения стала авария. По предварительным данным, в квартирах сибиряков свет появится не раньше половины второго ночи. 


В минувшую пятницу НГС.НОВОСТИ писали о массовом отключении электроэнергии в Заельцовском районе. Тогда без света остались жители более 500 домов.

Прочтений: 314
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено