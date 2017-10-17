Жители Первомайского района остались без света из-за аварии

«Пирожковая» (Первомайская, 156 / Марии Ульяновой, 1)

Жители более двадцати домов в Первомайском районе остались этой ночью без электроэнергии. По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в 23:20.







В настоящее время света нет в домах по улице Шмидта, Маяковского, Первомайской — всего 24 здания.











В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что причиной отключения стала авария. По предварительным данным, в квартирах сибиряков свет появится не раньше половины второго ночи.







В минувшую пятницу НГС.НОВОСТИ писали о массовом отключении электроэнергии в Заельцовском районе. Тогда без света остались жители более 500 домов.

