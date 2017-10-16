Театр танца Todes выступил в Новосибирске с новой программой

Сегодня в Новосибирске состоялось выступление популярного театра танца Todes. Подопечные Аллы Духовой представили на сцене ДКЖ спектакль под названием «И приснится же такое…».


«На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и, конечно, безграничному счастью!» — описывает программу официальный сайт театра.


 Сразу после выступления в социальной сети Instagram появились первые отзывы.



Поклонники танцев делились селфи.


С пупсом на балете😎😉💃🏻#todes

Публикация от Arina (@kuzmenchik17)


 И видеозаписями.



#тодес

Публикация от Алина Журавлева (@alinazhuravleva1104)


Новосибирцы любят выкладывать в Интернет фотографии и видеозаписи с выступлений любимых звезд. Не так давно жители города активно рассказывали о концерте группы UMA2RMAN

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