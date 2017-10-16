Театр танца Todes выступил в Новосибирске с новой программой

Сегодня в Новосибирске состоялось выступление популярного театра танца Todes. Подопечные Аллы Духовой представили на сцене ДКЖ спектакль под названием «И приснится же такое…».







«На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и, конечно, безграничному счастью!» — описывает программу официальный сайт театра.







Сразу после выступления в социальной сети Instagram появились первые отзывы.









Поклонники танцев делились селфи.







С пупсом на балете😎😉💃🏻#todes Публикация от Arina (@kuzmenchik17) Окт 16 2017 в 7:18 PDT





И видеозаписями.







Если честно балет Тодес меня не впечатлил. 😏Это один из 2-х танцев которые мне понравились!!! Flexxbalet мне больше по душе !!!😍 Публикация от Veronika Nekrasova (@veronichkan) Окт 16 2017 в 7:27 PDT





#тодес Публикация от Алина Журавлева (@alinazhuravleva1104) Окт 16 2017 в 6:06 PDT





Новосибирцы любят выкладывать в Интернет фотографии и видеозаписи с выступлений любимых звезд. Не так давно жители города активно рассказывали о концерте группы UMA2RMAN.

