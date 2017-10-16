Хоккей: китайская команда с сухим счётом разгромила «Сибирь»

Сегодня, 16 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от пекинского «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче чемпионата КХЛ. 


Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу пекинской команды.


В первых двух периодах игра развивалась достаточно вяло: ни одной из команд не удалось открыть счёт. Первая шайба в ворота «Сибири» влетела только на 44-й минуте игры, когда новосибирские хоккеисты остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Йонаса Энлунда — он покинул площадку на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.


Спустя две минуты разрыв в счёте увеличился: гости забили ещё один гол. А окончательный счёт игры они установили на 56-й минуте матча, снова реализовав численное преимущество.


«Ворота [новосибирской команды] защищал Александр Салак, после третьей пропущенной его заменил Эдуард Рейзвих», — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».



В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с пекинской командой на льду в предыдущем сезоне — 31 января. В тот раз «Сибири» удалось выиграть


Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 20 октября в ЛДС «Сибирь» против хабаровского «Амура».

Прочтений: 2981
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено