Хоккей: китайская команда с сухим счётом разгромила «Сибирь»

Сегодня, 16 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от пекинского «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче чемпионата КХЛ.







Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу пекинской команды.







В первых двух периодах игра развивалась достаточно вяло: ни одной из команд не удалось открыть счёт. Первая шайба в ворота «Сибири» влетела только на 44-й минуте игры, когда новосибирские хоккеисты остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Йонаса Энлунда — он покинул площадку на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.







Спустя две минуты разрыв в счёте увеличился: гости забили ещё один гол. А окончательный счёт игры они установили на 56-й минуте матча, снова реализовав численное преимущество.







«Ворота [новосибирской команды] защищал Александр Салак, после третьей пропущенной его заменил Эдуард Рейзвих», — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».











В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с пекинской командой на льду в предыдущем сезоне — 31 января. В тот раз «Сибири» удалось выиграть.







Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 20 октября в ЛДС «Сибирь» против хабаровского «Амура».