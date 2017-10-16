Власти разыграли в лотерею десятки лицензий на отстрел лосей и косуль

Победителей выбрал генератор случайных чисел

Сегодня, 16 октября, в правительстве Новосибирской области состоялся розыгрыш лицензий на отстрел лосей и косуль: победителей выбрала специальная программа.







Всего в случайной выборке приняли участие около пяти с половиной тысяч охотников, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.





«Благодаря использованию генератора случайных чисел мы уравниваем охотников, в том числе живущих в отдаленных районах Новосибирской области, чтобы они могли конкурировать на одинаковых условиях. Стоит отметить, что только половина лицензий распределится методом случайной выборки. Остальные 50 % — в порядке очередности между охотниками, которые в течение года принимали участие в биотехнических мероприятиях в общедоступных охотничьих угодьях», — рассказал перед розыгрышем руководитель регионального департамента по охране животного мира Петр Гога.







Как ранее поясняли в департаменте по охране животного мира, всего на отстрел косули в этом году выделено 367 квот, на лося — 70 квот (вместе с теми, которые участвуют в розыгрыше). Сезон охоты на сибирскую косулю продлится с 1 ноября по 15 декабря, на лося — с 15 ноября по 31 декабря.







В пресс-службе губернатора и правительства уточнили, что заявки на отстрел лосей и косуль мог подать любой житель Новосибирской области, у которого есть охотничий билет федерального образца.







Как пояснил Пётр Гога, такая процедура в Новосибирской области проходит впервые из-за изменений в региональном законодательстве.