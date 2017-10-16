Малиновый закат над городом заворожил новосибирцев

Вечером 16 октября жители Новосибирска наблюдали над городом необычайно яркий закат и делились фотографиями красивого неба в соцсети Instagram.





«Природа балует нас потрясающими закатами», — написала в подписи к фото одна из пользователей соцсети natali_potseluenok.





Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката облака играли самыми яркими красками: цвет неба варьировался от жёлтого до малинового.













#закат 😍 #нск#осеньвгородеN Публикация от Арина (@yoo_na_92) Окт 16 2017 в 4:29 PDT













Ранее синоптики поделились с новосибирцами прогнозом погоды на ближайшие дни. Он оказался благоприятным: в Новосибирской области потеплеет до +13 градусов, а осадки прекратятся.

