Малиновый закат над городом заворожил новосибирцев
Вечером 16 октября жители Новосибирска наблюдали над городом необычайно яркий закат и делились фотографиями красивого неба в соцсети Instagram.
«Природа балует нас потрясающими закатами», — написала в подписи к фото одна из пользователей соцсети natali_potseluenok.
Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката облака играли самыми яркими красками: цвет неба варьировался от жёлтого до малинового.
Ранее синоптики поделились с новосибирцами прогнозом погоды на ближайшие дни. Он оказался благоприятным: в Новосибирской области потеплеет до +13 градусов, а осадки прекратятся.
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Ольга Хмелевская
Фото instagram.com
Скриншот на превью instagram.com/yuliamanyakhina