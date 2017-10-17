Новосибирцы сняли на видео машины чиновников на тротуаре у администрации Кировского района

Человека, похожего на главу администрации Кировского района Андрея Гончарова, блогеры застали выходящим из машины у крыльца здания



Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов опубликовали видеоролик, снятый у администрации Кировского района города — они два дня следили за паркующимися на тротуаре возле здания чиновниками. По мнению блогеров, машины останавливались с нарушениями правил парковки.





«Мы вызывали инспекторов ГИБДД. <...> Пока мы не говорили, что это автомобили администрации, они (инспекторы ГИБДД. — И.К.) были уверены, что это нарушение и что за него надо привлекать. Но когда зашла речь, что это автомобили администрации <…> задор угас. <…> Когда мы второй раз звонили [в ГИБДД], там признали, что эвакуация предусмотрена, чтобы мы ждали», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Новичков. Он добавил, что эвакуаторов он и Соколов так и не дождались ни в первый, ни во второй день съёмок ролика. В то же время, по словам блогера, сотрудник администрации сломал ему камеру — это тоже попало на запись.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в ГИБДД Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Новичков считает, что паркующиеся около администрации Кировского района водители нарушили ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, потому что ездили по тротуару.





Ситуацию с парковкой у здания администрации пояснили в пресс-службе мэрии Новосибирска. В ответе, подготовлённом сотрудниками районных властей, сообщалось, что участок возле здания находится в общественно-деловой зоне, а не в зоне улично-дорожной сети. Поэтому, по мнению чиновников, движение и парковка машин здесь допускаются.





«Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок <…> имеет основной разрешённый вид использования "для размещения административного здания". Вокруг здания выполнено благоустройство: асфальтированы территории и разбиты клумбы. <…> Данный земельный участок используется также для подъезда служебного транспорта и проезда специализированного транспорта», — говорится в ответе.





В конце лета Новичков и Соколов обнаружили массовые нарушения правил дорожного движения возле здания мэрии. Тогда вызванные на место нарушений инспекторы ГИБДД даже эвакуировали один автомобиль.





Ранее глава администрации Кировского района Андрей Гончаров заявлял, что рубрика «Я паркуюсь как чудак» — это единственный ресурс в городе, который позволяет наказать автохамов.









Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.