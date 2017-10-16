Андрей Травников не пристегнулся в машине в эфире федерального телеканала

Андрей Травников проехал в машине не пристёгнутым ремнём безопасности

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников нарушил правила дорожного движения в эфире федерального канала «Россия 1».







В воскресенье, 15 октября, в эфир вышла очередная телепрограмма «Вести недели», одна из частей которой была посвящена новым российским губернаторам. В частности, в кадре появился врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. В одном из эпизодов телепрограммы новый руководитель региона беседует с журналистом на заднем сиденье движущейся машины, при этом на видеозаписи видно, что Травников не пристёгнут ремнём безопасности.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-службу губернатора и правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.







Согласно КоАП РФ, проезд на пассажирском сиденье с непристёгнутым ремнём безопасности карается штрафом в 500 рублей. В случае с Травниковым автоинспекция может использовать видео, чтобы выписать штраф, поясняет новосибирский автоюрист Денис Алмазов.





Без видеодоказательств поймать пассажиров на таких нарушениях достаточно трудно.







«Доказать нарушение практически нереально. Когда машина останавливается, человек может просто после остановки автомобиля в любой момент снять ремень безопасности и сказать: "Я был пристёгнут", и доказать обратное очень сложно. А на ходу инспектору очень сложно понять, пристёгнут был пассажир или нет. С другой стороны, даже если инспектор [во время движения автомобиля] увидит, что человек не пристёгнут, это ещё не значит, что он не ошибся, ему не показалось, что он это своими глазами видел, а это практически никак не доказуемо», — пояснил Денис Алмазов.





Новосибирские чиновники периодически попадаются на нарушениях правил дорожного движения. А два месяца назад эвакуатор увёз на штрафстоянку автомобиль депутата Заксобрания Новосибирской области Сергея Титкова. «Мне сказали, что зафиксировали, что машина стоит на тротуаре. Но у нас же тротуаров 25 метров нет шириной. Там зимой на этой стоянке стояло по 40 машин, а сейчас они решили, что это тротуар», — рассказывал депутат.