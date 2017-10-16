Мэр с розовым ведром: Анатолий Локоть и депутаты посадили яблони на набережной

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поливает саженец яблони на Михайловской набережной
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поливает саженец яблони на Михайловской набережной

Сегодня, 16 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и депутаты высадили три яблони на Михайловской набережной в честь завершения её реконструкции.


«Анатолий Локоть, [председатель горсовета] Дмитрий Асанцев и [спикер Законодательного собрания Новосибирской области] Андрей Шимкив высадили последние яблоньки на Михайловской набережной!!» — написала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Анна Терешкова уточнила, что всего набережную украсили восемьдесят молодых яблонь. Официальная делегация высадила последние три саженца. Кроме того, сегодня чиновники подписали акт приёмки реконструированной набережной.


«Готовимся к её официальному открытию, которое состоится 26 октября», — добавила Анна Терешкова.


Деревьев на набережной стало больше
Деревьев на набережной стало больше


Дизайн-проект благоустройства набережной разработали специалисты московского конструкторского бюро «Стрелка» и новосибирского архитектурного бюро «Адаптик-А». Ремонтировала набережную компания «Перлит-Строй», выигравшая конкурс на благоустройство. На набережной выложена новая тротуарная плитка, на прошлой неделе там зажглись фонари, появились скамейки и урны.


Первый этап реконструкции набережной рассчитан на два года: в этом году строители привели в порядок променад у Оби и площадку у сцены, в следующем году предстоит отремонтировать средний променад. Все эти работы обойдутся в 300 млн рублей. Также на набережной появится новая сцена, её поставят в следующем году.


Ранее Анна Терешкова рассказывала, что также в следующем году ближе к улице Большевистской появится 65-метровое колесо обозрения. Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения, которые стоят на набережной сейчас, уберут.

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