Мэр с розовым ведром: Анатолий Локоть и депутаты посадили яблони на набережной

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поливает саженец яблони на Михайловской набережной

Сегодня, 16 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и депутаты высадили три яблони на Михайловской набережной в честь завершения её реконструкции.







«Анатолий Локоть, [председатель горсовета] Дмитрий Асанцев и [спикер Законодательного собрания Новосибирской области] Андрей Шимкив высадили последние яблоньки на Михайловской набережной!!» — написала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.







В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Анна Терешкова уточнила, что всего набережную украсили восемьдесят молодых яблонь. Официальная делегация высадила последние три саженца. Кроме того, сегодня чиновники подписали акт приёмки реконструированной набережной.







«Готовимся к её официальному открытию, которое состоится 26 октября», — добавила Анна Терешкова.







Деревьев на набережной стало больше





Дизайн-проект благоустройства набережной разработали специалисты московского конструкторского бюро «Стрелка» и новосибирского архитектурного бюро «Адаптик-А». Ремонтировала набережную компания «Перлит-Строй», выигравшая конкурс на благоустройство. На набережной выложена новая тротуарная плитка, на прошлой неделе там зажглись фонари, появились скамейки и урны.





Первый этап реконструкции набережной рассчитан на два года: в этом году строители привели в порядок променад у Оби и площадку у сцены, в следующем году предстоит отремонтировать средний променад. Все эти работы обойдутся в 300 млн рублей. Также на набережной появится новая сцена, её поставят в следующем году.







Ранее Анна Терешкова рассказывала, что также в следующем году ближе к улице Большевистской появится 65-метровое колесо обозрения. Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения, которые стоят на набережной сейчас, уберут.