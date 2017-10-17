Сотрудники новосибирского завода заявили о постоянных задержках денег

Работники завода конденсаторов написали коллективное заявление в прокуратуру и подают в суд из-за многомесячной задержки зарплаты

Сотрудники Новосибирского завода конденсаторов заявили, что с середины 2015 года терпят постоянные задержки по зарплате.





Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ несколько рабочих предприятия, долги накопились как перед действующими сотрудниками, так и перед бывшими. Эту же информацию подтвердил уволившийся с завода инженер Константин Курилов.







«Там зарплата чёрно-белая. Сначала, когда устроился, с зарплатой проблем не было — выплачивали два раза в месяц. Потом, видать, сложился финансовый кризис, и стали зарплату кусками выплачивать каждую неделю. Одну неделю могли 8000 дать, другую — 3000, а в третью сказать, что денег нет и ждите следующую неделю.





В итоге у кого зарплата по факту была в районе 30–35 тысяч [рублей], они где-то выдёргивали тысяч 20. За месяц получалось процентов 70 от зарплаты. Началось это где-то с середины 2015 года»,





— сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Константин Курилов, бывший в то время единственным специалистом по ремонту и наладке компенсаторов реактивной мощности.







Курилов добавил, что из-за проблем с зарплатой он подал заявление на увольнение. После частичного погашения он решил остаться, а после того, как долги опять начали копиться, уволился в конце 2016 года, рассказал бывший сотрудник предприятия. Сейчас компания должна ему около 12 тысяч рублей, отметил новосибирец.







«Насколько я знаю, процентов у 90 [работников есть долги по зарплате]», — пояснил Константин Курилов. По его словам, работники завода подали заявление в прокуратуру Советского района Новосибирска и подготовили коллективное заявление для подачи в суд.





В прокуратуре корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что коллективное заявление работников завода перенаправлено в государственную инспекцию труда Новосибирской области. В инспекции подтвердили, что обращение ещё «в работе».





Заместитель генерального директора завода НЗК Александр Родионов комментировать ситуацию корреспонденту НГС.НОВОСТИ по телефону отказался.







Справка: ООО «Новосибирский завод конденсаторов», по данным своего официального сайта, выпускает установки компенсации реактивной мощности и различные конденсаторы, часть которых используется в военной промышленности.





Ранее Новосибирская область попала в тройку худших регионов с наибольшими задержками зарплат. Хуже НСО ситуация оказалась только в Санкт-Петербурге и Приморском крае. В начале октября долги новосибирских компаний перед своими сотрудниками выросли на 6,6%.

