«Мы бежали по полям для гольфа»: три новосибирца попали на многочасовую гонку в Турцию

Илья, Антон и Михаил до старта гонки
Илья, Антон и Михаил до старта гонки

В воскресенье, 15 октября, в Турции прошла гонка Ironman 70.3 — в ней участвовали трое новосибирцев.


Гонка Ironman 70.3 (это общее количество преодолеваемых миль) — половина традиционного Ironman. Спортсмены должны проплыть 1,9 км, проехать 90 км на велосипеде и пробежать полумарафон (21,1 км) — всего 113 км. В этом году в гонке в Анталье принимали участие около 1000 триатлетов, в том числе трое новосибирцев: Михаил Козырь, Илья Гаврилович и Антон Щукин.


«Здесь оказалось жарче, чем обычно, был +31 градус. Вода была +25 градусов, из-за чего отменили плавание в гидрокостюмах, и нам пришлось плыть в обычных стартовых костюмах. Была небольшая волна, плыли в Средиземном море и немного дольше, чем предполагали. Дальше был велоэтап, он считается достаточно скоростным, но в этом году было ветрено, поэтому были сложности. Полумарафон был днём, в жару, мы бежали по полям для гольфа, было мало тени. Организаторы позаботились, сделали много пунктов питания с водой и обливалками, что облегчило нашу участь», — рассказал триатлет Михаил Козырь.


Михаил и Илья проходят Ironman 70.3 уже не в первый раз, а Антон стартовал впервые и прошёл гонку с хорошим результатом: 6 часов 12 минут.


Новосибирцы проплыли 1,9 км, проехали на велосипеде 90 км и пробежали 21 км
Новосибирцы проплыли 1,9 км, проехали на велосипеде 90 км и пробежали 21 км


«Гонка для всех сложилась тяжело, но успешно. Илья хорошо проехал на велосипеде, улучшил свой личный рекорд, финишировав за 5 часов 33 минуты. У меня получилось время 4 часа 55 минут, что тоже неплохо. Антон сильно удивил, проехал велоэтап со средней скоростью в 30 км/ч», — подытожил Михаил.


На финише каждый участник получил медаль
На финише каждый участник получил медаль


На соревнования Илья Гаврилович и Антон Щукин приехали с семьями. Жёны и дети поддерживали мужчин. По словам Антона, когда силы уже заканчивались и он выбегал из транзитной зоны после велосипеда, то увидел жену — она начала его подбадривать, и это придало мужчине сил.


Рассказывая о подготовке к серьёзным соревнованиями, Козырь отметил, что триатлеты начинали с небольших нагрузок.


«Антон вообще начинал с ходьбы — его первые тренировки два года назад: пять минут ходьбы и одна минута бег. За два года такие изменения», — вспомнил Козырь.



Новосибирец вспомнил, что на дистанции его поразил мужчина без ноги, который участвовал в гонке наравне со всеми спортсменами и показал неплохое время — чуть больше чем 6 часов. «Нет ничего невозможного, если поставить себе цель, можно её достигнуть», — уверен Михаил.


Новосибирцы часто проходят «полужелезные» и «железные» дистанции. В конце августа несколько спортсменов из Новосибирска участвовали в гонке Altai Tri Race 113 и вошли в число победителей и призёров, а восемь спортсменов прошли тяжёлую многочасовую гонку по триатлону Ironman в датском Копенгагене.

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