Вой сирен прокатился по улицам Новосибирска
Днём 16 октября в Новосибирске раздался вой сирен.
Сирены завыли в 14:35, как предупреждали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее в МЧС поясняли, что это плановая тренировка по оповещению населения, и просили горожан не паниковать.
Сразу после воя сирен на экранах на станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска вывели заставку с информацией о проверке технического состояния системы оповещения. Параллельно с этим в эфире радиостанций диктор объявил о том, что проводится проверка системы оповещения.
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Ольга Хмелевская
Видео Густаво Зырянова
Фото на превью Александра Ощепкова