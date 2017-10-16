Вой сирен прокатился по улицам Новосибирска

Днём 16 октября в Новосибирске раздался вой сирен.







Сирены завыли в 14:35, как предупреждали в ГУ МЧС по Новосибирской области.







Ранее в МЧС поясняли, что это плановая тренировка по оповещению населения, и просили горожан не паниковать.









Сразу после воя сирен на экранах на станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска вывели заставку с информацией о проверке технического состояния системы оповещения. Параллельно с этим в эфире радиостанций диктор объявил о том, что проводится проверка системы оповещения.