Обиженный новосибирец получил срок за звонок о бомбе в цехе с тортами

Лжетеррорист позвонил в кондитерский цех, в котором раньше работал
Лжетеррорист позвонил в кондитерский цех, в котором раньше работал

Суд в Новосибирске вынес приговор 35-летнему Николаю Александрову, который весной 2017 года позвонил в кондитерскую фирму и сообщил о минировании производственного цеха.


«Александров вину признал в полном объёме, дело рассматривалось в особом порядке», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева.


В прокуратуре пояснили, что 23 мая 2017 года Николай Александров позвонил в кондитерскую фирму «Сибирское созвездие» и сообщил о том, что под производственным зданием на улице Бетонной, 2/8 заложена бомба. 


«Была проведена эвакуация работников предприятия в количестве 36 человек. Предприятие приостановило работу на 3 часа. Производственный цех не работал с 12:30 до 15:30», — описала ситуацию Елена Сергеева со ссылкой на показания администрации предприятия.


Из-за сообщения о бомбе кондитерской фирме пришлось не только прервать работу, но и вызвать экстренные службы. За сорванную работу полиция и ООО «Сибирское созвездие» предъявили подсудимому ущерб в 69 902 рубля.


Сам подсудимый в своих показаниях пояснил, что позвонил в фирму, когда был пьян.


«Сказал, что сглупил, что раньше он работал на этом предприятии и якобы предприятие задолжало ему заработную плату, и он решил таким образом отомстить», — рассказала Елена Сергеева. 


Помощник прокурора уточнила, что при рассмотрении уголовного дела суд не выяснял, была ли эта задолженность на самом деле.


ООО «Сибирское созвездие» специализируется на тортах. В администрации компании корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что звонивший мужчина действительно раньше у них работал, но более подробных комментариев дать не смогли.


После задержания Николая Александрова арестовали — приговора он ждал под стражей, пояснила Елена Сергеева. Уголовное дело о лжеминировании рассматривал Центральный районный суд Новосибирска, поскольку подсудимый позвонил в кондитерскую фирму с улицы Депутатской.


Сегодня, 16 октября, суд признал Николая Александрова виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и приговорил его к одному году колонии строгого режима. При вынесении приговора суд учёл, что ранее Александров уже был судим по нескольким статьям, в том числе за грабёж и покушение на незаконный оборот наркотиков, и освободился в 2015 году.


Приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре Центрального района.


В последнее время в Новосибирске участились случаи телефонного лжетерроризма. Пик сообщений о бомбах в общественных местах пришёлся на 28 сентября: в тот день полицейским пришлось эвакуировать школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво, крупные торговые центры — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.

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