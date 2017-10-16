Жители «Родников» проложили нелегальную дорогу в центр Новосибирска

Жители микрорайона «Родники» в Калининском районе Новосибирска вновь начали ездить по ранее закрытой дороге через железнодорожный переезд по улице Фадеева.





Раньше в этом месте стояли заградительные столбы





Этот путь возле ТЦ «Лента» ранее позволял существенно сократить время езды в центр города в утреннее время. Свидетелем «народного дорожного строительства» стал обозреватель НГС.НОВОСТИ — бетонные блоки, которые власти вкопали в землю, сломаны, накатана колея через рельсы, подброшены камни и доски.





Под колёса подкладывают доски, камни





Пока проехать здесь могут только грузовики и внедорожники — слишком большие ямы. За время съёмки корреспонденту НГС.НОВОСТИ встретились автомобили «Нива» и «ГАЗель», штурмующие переезд.





Движение на легковых машинах здесь невозможно, но грузовики и внедорожники справляются





Напомним, в 2016 году власти закрыли этот необорудованный железнодорожный переезд для движения автомобилей. С тех пор местные жители время от времени накатывают колею и сносят заградительные столбы.