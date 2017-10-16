«Япония сломала мои стереотипы»: новосибирец поднялся в небо над Токио за панорамными снимками

Развязка Итинохаси — один из элементов сложной сети скоростных автомагистралей Большого Токио
Развязка Итинохаси — один из элементов сложной сети скоростных автомагистралей Большого Токио

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал репортаж, который снял в августе во время полёта над Токио.


«Я сторонник западных культур, мне там комфортнее. США, Европа мне ближе по архитектуре, по темпераменту людей. А к Азии я всегда относился довольно предвзято, мне было там не очень комфортно, но Япония сломала все мои стереотипы на этот счет и в плане архитектуры, и в плане градоустройства, а главное — в плане темперамента людей», — поделился Слава Степанов.


Также фотограф отметил, что его интерес к этой стране подогревала закрытость Японии и сложность получения визы, однако лично с подобными трудностями он не столкнулся.


«А вот касаемо самой Японии, то там я впервые в жизни заблудился, точнее просто не сориентировался. В Токио есть такой минус — все так однотипно и одинаково. Там нет совершенно никаких привязок, ориентиров, за которые можно зацепиться глазом. Иероглифы — это вообще каша, я же в них не разбираюсь, а архитектура там очень монотонна, безлика. Все улицы как под копирку», — добавил Слава Степанов.


Во время путешествия Слава Степанов поднялся над Токио на вертолёте и сделал снимки с высоты 300–500 метров.


«С вертолета я сделал репортаж про Токио — с высоты все более понятно и структурированно. Видно, например, что каждый клочок земли занят, вообще ничего не пустует», — рассказал Степанов. Всего в его репортаже, который он полностью опубликовал в своем блоге, — 62 фотографии. НГС.НОВОСТИ приводят десять из них.


«Строительство нового олимпийского стадиона. В последние годы многие современные объекты инфраструктуры в Токио возводили с прицелом на Олимпиаду. Столица Японии претендовала на проведение летних игр 2012 года, однако уступила это право Рио-де-Жанейро. Впрочем, Токио — уже во второй раз после 1964 года — всё же снова примет летнюю Олимпиаду в 2020 году», — рассказывает в своём блоге Слава Степанов.
«Строительство нового олимпийского стадиона. В последние годы многие современные объекты инфраструктуры в Токио возводили с прицелом на Олимпиаду. Столица Японии претендовала на проведение летних игр 2012 года, однако уступила это право Рио-де-Жанейро. Впрочем, Токио — уже во второй раз после 1964 года — всё же снова примет летнюю Олимпиаду в 2020 году», — рассказывает в своём блоге Слава Степанов.


Телевизионная башня «Небесное дерево» высотой 634 метра. «На проектное решение повлияла даже политика и негласное историческое противостояние двух азиатских держав. Размеры токийской башни специально рассчитали таким образом, чтобы "Небесное дерево" "переросло" высочайшую на тот момент китайскую телебашню в Гуанчжоу (610 м)», — пишет Степанов.
Телевизионная башня «Небесное дерево» высотой 634 метра. «На проектное решение повлияла даже политика и негласное историческое противостояние двух азиатских держав. Размеры токийской башни специально рассчитали таким образом, чтобы "Небесное дерево" "переросло" высочайшую на тот момент китайскую телебашню в Гуанчжоу (610 м)», — пишет Степанов.


«Построенный в 1926 году бейсбольный стадион Мэйдзи-дзингу на 38 тысяч зрителей, домашняя арена команды Tokyo Yakult Swallows. В Японии фанатично любят бейсбол. Играть в него начали ещё на заре прошлого века, но всплеск интереса пришелся на послевоенные годы, не в последнюю очередь из-за плотных контактов с американцами. Сегодня это самый популярный в Японии вид спорта, в стране насчитываются сотни профессиональных и любительских команд. Соответственно, развита и инфраструктура. Правда, название для любимой игры японцы придумали новое, более комфортное для своего уха: "якю" (записывается иероглифами "поле" и "мяч")», — объясняет фотограф.
«Построенный в 1926 году бейсбольный стадион Мэйдзи-дзингу на 38 тысяч зрителей, домашняя арена команды Tokyo Yakult Swallows. В Японии фанатично любят бейсбол. Играть в него начали ещё на заре прошлого века, но всплеск интереса пришелся на послевоенные годы, не в последнюю очередь из-за плотных контактов с американцами. Сегодня это самый популярный в Японии вид спорта, в стране насчитываются сотни профессиональных и любительских команд. Соответственно, развита и инфраструктура. Правда, название для любимой игры японцы придумали новое, более комфортное для своего уха: "якю" (записывается иероглифами "поле" и "мяч")», — объясняет фотограф.


В Большом Токио построено несколько десятков автомобильных и железнодорожных мостов
В Большом Токио построено несколько десятков автомобильных и железнодорожных мостов


«Климат в Токио — субтропический муссонный. Зимы сухие, бесснежные, а летом здесь жарко, влажно и душно. Абсолютный минимум температуры в Токио чуть больше 6 градусов ниже нуля, максимум — 39,5 градусов жары. Город нередко подвергается атакам тайфунов», — пишет в своем блоге автор фото.
«Климат в Токио — субтропический муссонный. Зимы сухие, бесснежные, а летом здесь жарко, влажно и душно. Абсолютный минимум температуры в Токио чуть больше 6 градусов ниже нуля, максимум — 39,5 градусов жары. Город нередко подвергается атакам тайфунов», — пишет в своем блоге автор фото.


С высоты видно однотипность городского устройства в Японии
С высоты видно однотипность городского устройства в Японии


 Общая протяжённость автодорог в Токио — около 28 тысяч км, при этом 2,8 тысячи км из них — скоростные магистрали
 Общая протяжённость автодорог в Токио — около 28 тысяч км, при этом 2,8 тысячи км из них — скоростные магистрали


«В японских небоскрёбах нередко экономят энергию при помощи "световых колодцев". В здание через крышу поступает естественный свет», — рассказывает Слава Степанов.
«В японских небоскрёбах нередко экономят энергию при помощи "световых колодцев". В здание через крышу поступает естественный свет», — рассказывает Слава Степанов.


Закат над Токио
Закат над Токио


В августе Слава Степанов побывал еще в двух городах Японии — Осаке и Хиросиме, где сделал фотографии с Фудзиямы

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