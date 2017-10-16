«Япония сломала мои стереотипы»: новосибирец поднялся в небо над Токио за панорамными снимками
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал репортаж, который снял в августе во время полёта над Токио.
«Я сторонник западных культур, мне там комфортнее. США, Европа мне ближе по архитектуре, по темпераменту людей. А к Азии я всегда относился довольно предвзято, мне было там не очень комфортно, но Япония сломала все мои стереотипы на этот счет и в плане архитектуры, и в плане градоустройства, а главное — в плане темперамента людей», — поделился Слава Степанов.
Также фотограф отметил, что его интерес к этой стране подогревала закрытость Японии и сложность получения визы, однако лично с подобными трудностями он не столкнулся.
«А вот касаемо самой Японии, то там я впервые в жизни заблудился, точнее просто не сориентировался. В Токио есть такой минус — все так однотипно и одинаково. Там нет совершенно никаких привязок, ориентиров, за которые можно зацепиться глазом. Иероглифы — это вообще каша, я же в них не разбираюсь, а архитектура там очень монотонна, безлика. Все улицы как под копирку», — добавил Слава Степанов.
Во время путешествия Слава Степанов поднялся над Токио на вертолёте и сделал снимки с высоты 300–500 метров.
«С вертолета я сделал репортаж про Токио — с высоты все более понятно и структурированно. Видно, например, что каждый клочок земли занят, вообще ничего не пустует», — рассказал Степанов. Всего в его репортаже, который он полностью опубликовал в своем блоге, — 62 фотографии. НГС.НОВОСТИ приводят десять из них.