В крупный микрорайон вернули маршрутку до главного вокзала

Новая маршрутка в «Новомарусино»

В Новосибирске с сегодняшнего дня, 16 октября, из отдалённого микрорайона «Новомарусино» в Ленинском районе снова будут ходить маршрутки до железнодорожного вокзала.







«Раньше ходил маршрут № 38 , потом его закрыли. Произошла смена перевозчика. Сейчас мы обслуживаем данный маршрут, и с сегодняшнего дня машины вновь поехали», — рассказали в компании «ПАТП 1118».







Схема маршрута № 38





По словам перевозчика, на маршруте «"Новомарусино" – Вокзал Новосибирск-Главный» будет работать шесть машин, оборудованных терминалами для безналичного расчёта.





