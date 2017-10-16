В крупный микрорайон вернули маршрутку до главного вокзала
В Новосибирске с сегодняшнего дня, 16 октября, из отдалённого микрорайона «Новомарусино» в Ленинском районе снова будут ходить маршрутки до железнодорожного вокзала.
«Раньше ходил маршрут
По словам перевозчика, на маршруте «"Новомарусино" – Вокзал Новосибирск-Главный» будет работать шесть машин, оборудованных терминалами для безналичного расчёта.
Автобусный маршрут
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Анна Богданова
Фото предоставлено компанией «ПАТП 1118» (1), схема на основе фрагмента справочника 2ГИС (2)