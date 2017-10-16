В крупный микрорайон вернули маршрутку до главного вокзала

Новая маршрутка в «Новомарусино»
Новая маршрутка в «Новомарусино»

В Новосибирске с сегодняшнего дня, 16 октября, из отдалённого микрорайона «Новомарусино» в Ленинском районе снова будут ходить маршрутки до железнодорожного вокзала. 


«Раньше ходил маршрут № 38, потом его закрыли. Произошла смена перевозчика. Сейчас мы обслуживаем данный маршрут, и с сегодняшнего дня машины вновь поехали», — рассказали в компании «ПАТП 1118».


Схема маршрута № 38
Схема маршрута № 38


По словам перевозчика, на маршруте «"Новомарусино" – Вокзал Новосибирск-Главный» будет работать шесть машин, оборудованных терминалами для безналичного расчёта


Автобусный маршрут № 38 от «Новомарусино» до вокзала Новосибирск-Главный запустили в апреле. Однако в июне жители «Новомарусино» не могли дождаться маршруток — мэрия объяснила это нестабильной работой перевозчика.

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