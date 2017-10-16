Пассажир распылил газовый баллончик в вагоне метро





В метро сейчас проверяют жалобу одной из пассажирок

15 октября в вагоне новосибирского метро один из пассажиров распылил газовый баллончик — запах почувствовали люди, которые ехали со станции «Красный проспект» на станцию «Площадь Ленина».





Инцидент произошёл вечером 15 октября.





«Мы ехали в первом вагоне, почувствовали газ, начали задыхаться. Нажали кнопку машиниста, сказали, что газ в вагоне, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Лариса Мадельяни. — Доехали до следующей остановки и там постучали ему (машинисту — А.И.) в окно».





Пассажирка пояснила, что после этого случая у неё кружится голова и болит горло. Поэтому она написала заявление на имя начальника метрополитена с просьбой разобраться в ситуации.





В пресс-службе метрополитена подтвердили, что днём 15 октября в вагоне поезда пассажиры сообщили машинисту о запахе газа. «Машинист по прибытии на станцию "Площадь Ленина" оценил ситуацию и предложил желающим пассажирам перейти в другой вагон, — пояснили в ведомстве. — Из вагона, однако, вышло лишь несколько человек, остальные остались. На станции "Октябрьская" в вагон зашла дежурная по станции и установила, что запах газа отсутствует. По её оценке, в вагоне находилось около 50 человек, все сидячие места были заняты».





В пресс-службе уточнили, что предположительно кто-то из пассажиров распылил в вагоне газовый баллончик.





«Заявление одной из пассажирок, касающееся этого случая, рассматривается в метрополитене в установленном порядке», — заявили представители метрополитена.





Похожий случай произошёл в прошлом году на станции «Берёзовая роща» — в вагоне метро поругались мужчины, и один из них брызнул другому в лицо из газового баллончика. Пострадавший был госпитализирован в больницу, а его оппонент успел скрыться до приезда полиции.