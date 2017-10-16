Не уехать даже на трамвае: новосибирцы несколько часов простояли в пробке на выезде с Затулинки

Авария на улице Сибиряков-Гвардейцев

Утром 16 октября в Новосибирске жители Затулинского и Акатуйского жилмассивов провели больше двух часов в пробке на улице Сибиряков-Гвардейцев: авария перекрыла проезд по дороге, а трамваи стали редко ходить после часа пик.







«Из-за аварии на Сибиряков-Гвардейцев собралась огромная пробка в районе площади Кирова», — написала жительница Затулинки в редакцию.





Ещё один читатель рассказал, что с Затулинки до места аварии — между остановками «Торговый город "Левобережный"» и «Площадь Сибиряков-Гвардейцев» — ехал 1,5 часа. Жительница Акатуйского жилмассива пояснила, что от площади Кирова до места аварии ехала час.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, авария случилась около 8:40. Свидетельница рассказала НГС.НОВОСТИ, что по неизвестной причине «Лексус» слетел с трамвайных путей и врезался в Toyota Funcargo. Также оказались задеты ещё две машины. Авария перегородила всю улицу Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Немировича-Данченко, из-за этого пробка образовалась на улицах Зорге, Петухова, Северном проезде и самой Сибиряков-Гвардейцев.





Пробка в Кировском районе





Около 11:00 машины начали эвакуировать, затор на дороге стал меньше, но сохранялся на момент публикации.





Машины с места ДТП увозили на эвакуаторе





Выбраться с Затулинского жилмассива было трудно даже на трамвае. Читательница НГС Елена написала в редакцию, что ждала трамвай № 18 «Улица Петухова – Жилмассив Юго-Западный» больше 40 минут.







«Они [трамваи] один за одним шли в депо, экипажи говорили, что час пик кончился, а ходят они по расписанию. А народу на остановках — тьма. Ждали трамвай, потому что сильная пробка была на Петухова и Сибиряков-Гвардейцев. Кое-как влезли в подошедший трамвай в 10:30», — возмущена женщина.







НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, каким образом составляется расписание трамваев и корректируется ли оно под дорожную обстановку.

