Осенний мрак: улицы и переходы Новосибирска остались без света по вечерам
Надземный пешеходный переход на Бердском шоссе остался без света — переходить новосибирцам дорогу приходится по темному коридору с грудой мусора.
«В сентябре-октябре освещения не видела. Когда-то его делали, поэтому знаю, что в принципе оно есть, — рассказала читательница НГС. — Вечером идешь, ступеньки не видно, можно упасть легко. Там еще постоянно мусор какой-то, очень трудно ходить».
По наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, проблемы с вечерним освещением улиц встречаются в разных районах города. Мы отправили запрос в мэрию с просьбой рассказать про график освещения надземных пешеходных переходов и улиц в Новосибирске.
Если вы сталкивались с подобной проблемой, направляйте сообщения и фото переходов и улиц, где нет освещения, в редакцию НГС.НОВОСТИ на news@ngs.ru или по телефону +7 923 157-00-00, через приложения WhatsApp, Viber, Telegram.
Перейти дорогу в Новосибирске иногда сложно не только из-за темных переходов, но и неправильно развешенных знаков, которые стоят прямо на тротуарах.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова