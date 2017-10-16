Осенний мрак: улицы и переходы Новосибирска остались без света по вечерам

Жители города пожаловались на темные переходы
Жители города пожаловались на темные переходы

Надземный пешеходный переход на Бердском шоссе остался без света — переходить новосибирцам дорогу приходится по темному коридору с грудой мусора. 


«В сентябре-октябре освещения не видела. Когда-то его делали, поэтому знаю, что в принципе оно есть, — рассказала читательница НГС. — Вечером идешь, ступеньки не видно, можно упасть легко. Там еще постоянно мусор какой-то, очень трудно ходить».


По наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, проблемы с вечерним освещением улиц встречаются в разных районах города. Мы отправили запрос в мэрию с просьбой рассказать про график освещения надземных пешеходных переходов и улиц в Новосибирске. 


Если вы сталкивались с подобной проблемой, направляйте сообщения и фото переходов и улиц, где нет освещения, в редакцию НГС.НОВОСТИ на news@ngs.ru или по телефону +7 923 157-00-00, через приложения WhatsApp, Viber, Telegram.


Перейти дорогу в Новосибирске иногда сложно не только из-за темных переходов, но и неправильно развешенных знаков, которые стоят прямо на тротуарах

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