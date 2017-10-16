На Восходе открылся «сибирский фастфуд» со свининой в су-виде

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске на улице Восход официально открылось заведение «Чум Чум» — прежде его владелец, новосибирская компания Resto Community, занимался поставками в рестораны готовых булочек, хлеба для сэндвичей, десертов.





Как рассказал совладелец заведения Алексей Овтин, идея создателей «Чум Чума» состояла в том, чтобы сделать заведение с привычными блюдами «быстрой еды», но с опорой на местные продукты.





«Это первый в Сибири локальный стрит-фуд. Первое заведение мы открыли в не очень проходном месте, чтобы сэкономить на аренде. Но планируем здесь обкатать технологию и в следующему году перерасти в сеть», — рассказал предприниматель.





Небольшой зал заведения украшен изображениями оленей и чукчей





Для того чтобы придать блюдам более аппетитный вид, в заведении используют газовую горелку





Хот-дог с говяжьей колбаской, черемшой и брусникой за 199 рублей





Мясо и птицу в «Чум Чуме» готовят по технологии су-вид (длительная обработка при невысокой температуре в запаянных в пищевой пластик пакетах). Сейчас в меню три основных блюда стоимостью от 179 рублей: пита с курицей, мочёными яблоками и йогуртовым соусом, сэндвич с томлёным свиным боком, гуакамоле из тыквы, смесью дикоросов и медом и хот-дог с купатой из говядины, овощами, брусникой и черемшой.







Половина сэндвича с томлёной свининой





«Чум Чум» не первая попытка сделать гастрономический проект в нише стрит-фуда. В прошлом году, например, на проспекте Карла Маркса открылось заведение CowTainer, где готовят сэндвичи и бургеры с пастрами.





По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 531 заведение категории «киоск фастфудной продукции» (то есть заведение уличной еды). В частности, в пределах пятиминутной шаговой доступности от «Чум Чума» расположены две точки сети «Дядя Дёнер», а также по одному заведению сетей «Русские блины», «Хот-дог Мастер» и «#Ябсъел».