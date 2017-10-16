На Восходе открылся «сибирский фастфуд» со свининой в су-виде

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске на улице Восход официально открылось заведение «Чум Чум» — прежде его владелец, новосибирская компания Resto Community, занимался поставками в рестораны готовых булочек, хлеба для сэндвичей, десертов.


Как рассказал совладелец заведения Алексей Овтин, идея создателей «Чум Чума» состояла в том, чтобы сделать заведение с привычными блюдами «быстрой еды», но с опорой на местные продукты.


«Это первый в Сибири локальный стрит-фуд. Первое заведение мы открыли в не очень проходном месте, чтобы сэкономить на аренде. Но планируем здесь обкатать технологию и в следующему году перерасти в сеть», — рассказал предприниматель.


Небольшой зал заведения украшен изображениями оленей и чукчей
Небольшой зал заведения украшен изображениями оленей и чукчей


Для того чтобы придать блюдам более аппетитный вид, в заведении используют газовую горелку
Для того чтобы придать блюдам более аппетитный вид, в заведении используют газовую горелку


Хот-дог с говяжьей колбаской, черемшой и брусникой за 199 рублей
Хот-дог с говяжьей колбаской, черемшой и брусникой за 199 рублей


Мясо и птицу в «Чум Чуме» готовят по технологии су-вид (длительная обработка при невысокой температуре в запаянных в пищевой пластик пакетах). Сейчас в меню три основных блюда стоимостью от 179 рублей: пита с курицей, мочёными яблоками и йогуртовым соусом, сэндвич с томлёным свиным боком, гуакамоле из тыквы, смесью дикоросов и медом и хот-дог с купатой из говядины, овощами, брусникой и черемшой.


Половина сэндвича с томлёной свининой
Половина сэндвича с томлёной свининой


«Чум Чум» не первая попытка сделать гастрономический проект в нише стрит-фуда. В прошлом году, например, на проспекте Карла Маркса открылось заведение CowTainer, где готовят сэндвичи и бургеры с пастрами. 


По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 531 заведение категории «киоск фастфудной продукции» (то есть заведение уличной еды). В частности, в пределах пятиминутной шаговой доступности от «Чум Чума» расположены две точки сети «Дядя Дёнер», а также по одному заведению сетей «Русские блины», «Хот-дог Мастер» и «#Ябсъел».

Прочтений: 5126
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено