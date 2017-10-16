«Рено» сбил двух школьников на «зебре» в Ленинском районе

Водитель сбил школьников на «зебре»

Утром 16 октября водитель на Renault Logan сбил двух школьников на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска.







Авария произошла в 7:35 около перекрёстка Ватутина и Выставочной.







«27-летний водитель на Renault Logan ехал по улице Ватутина со стороны Котовского сбил двух школьников, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Школьников доставили в больницу для обследования и оказания помощи, сообщили в пресс-службе полиции. В ГИБДД уточнили, что травмы у школьников лёгкие: у 9-летнего мальчика ссадина и рваная рана пальца на левой руке, а у 10-летнего мальчика — ушиб правого бедра и колена.







Недавно подобная авария случилась в Академгородке — 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила Honda CR-V. Ребёнка доставили в больницу с переломом голени.