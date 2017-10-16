«Рено» сбил двух школьников на «зебре» в Ленинском районе

Водитель сбил школьников на «зебре» 
Водитель сбил школьников на «зебре» 

Утром 16 октября водитель на Renault Logan сбил двух школьников на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска.


Авария произошла в 7:35 около перекрёстка Ватутина и Выставочной.


«27-летний водитель на Renault Logan ехал по улице Ватутина со стороны Котовского сбил двух школьников, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Школьников доставили в больницу для обследования и оказания помощи, сообщили в пресс-службе полиции. В ГИБДД уточнили, что травмы у школьников лёгкие: у 9-летнего мальчика ссадина и рваная рана пальца на левой руке, а у 10-летнего мальчика — ушиб правого бедра и колена.


Недавно подобная авария случилась в Академгородке — 10-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила Honda CR-V. Ребёнка доставили в больницу с переломом голени.

Прочтений: 7506
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено