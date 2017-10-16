Новосибирец уехал с работы на «Тойоте» и пропал

Евгений Тихов пропал в прошлый вторник, 10 октября
Евгений Тихов пропал в прошлый вторник, 10 октября

В Новосибирске ищут 46-летнего Евгения Тихова — 10 октября он уехал с работы на серебристой Toyota Corolla и пропал.


«Мы с ним в 16:00 поговорили в последний раз во вторник, 10-го числа, — рассказывает гражданская жена Евгения Ольга Халиченко. — Он говорит: "Через час-полтора я уезжаю с работы и буду дома". Мы собирались с ним в магазин. Мы с ним не ругались. Я в пять часов начала набирать его — он не отвечал. На следующий день я к нему на работу поехала, там его не было, начали обзванивать знакомых. В обед я пошла в полицию. Летом он лежал в больнице, у него оторвался тромб и остался в лёгком. Новостей нет ни на машину, ни на него».


Мужчина уехал на своей Toyota Corolla с госномером С915ОУ154
Мужчина уехал на своей Toyota Corolla с госномером С915ОУ154


Ольга добавила, что Евгений работает в «Горводоканале» на Северном проезде в Кировском районе, а живёт в Горском жилмассиве. У мужчины среднее телосложение, рост 1,65 м. Он был одет в болоньевую куртку цвета хаки, тёмно-синие джинсы и чёрные туфли. С собой у него были документы.


Всех, кто что-то знает о том, где находится Евгений, или видел его машину, просят позвонить в полицию или лично Ольге по телефонам: 8-913-790-98-08, 8-953-775-17-39. К поискам присоединились и волонтёры поискового отряда «Маяк» — о пропавшем можно сообщить им по телефону: 8-951-393-09-11.


Также в Новосибирске продолжают искать 37-летнего Андрея Ковалёва, который пропал 24 сентября.

Прочтений: 7589
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено