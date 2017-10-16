Новосибирец уехал с работы на «Тойоте» и пропал

Евгений Тихов пропал в прошлый вторник, 10 октября

В Новосибирске ищут 46-летнего Евгения Тихова — 10 октября он уехал с работы на серебристой Toyota Corolla и пропал.







«Мы с ним в 16:00 поговорили в последний раз во вторник, 10-го числа, — рассказывает гражданская жена Евгения Ольга Халиченко. — Он говорит: "Через час-полтора я уезжаю с работы и буду дома". Мы собирались с ним в магазин. Мы с ним не ругались. Я в пять часов начала набирать его — он не отвечал. На следующий день я к нему на работу поехала, там его не было, начали обзванивать знакомых. В обед я пошла в полицию. Летом он лежал в больнице, у него оторвался тромб и остался в лёгком. Новостей нет ни на машину, ни на него».





Мужчина уехал на своей Toyota Corolla с госномером С915ОУ154





Ольга добавила, что Евгений работает в «Горводоканале» на Северном проезде в Кировском районе, а живёт в Горском жилмассиве. У мужчины среднее телосложение, рост 1,65 м. Он был одет в болоньевую куртку цвета хаки, тёмно-синие джинсы и чёрные туфли. С собой у него были документы.







Всех, кто что-то знает о том, где находится Евгений, или видел его машину, просят позвонить в полицию или лично Ольге по телефонам: 8-913-790-98-08, 8-953-775-17-39. К поискам присоединились и волонтёры поискового отряда «Маяк» — о пропавшем можно сообщить им по телефону: 8-951-393-09-11.





Также в Новосибирске продолжают искать 37-летнего Андрея Ковалёва, который пропал 24 сентября.

