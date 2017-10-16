После публикации НГС власти перевесили знак, закрывающий светофор на площади Калинина

Знак перевесили на выходных
Знак перевесили на выходных

Специалисты убрали дорожный знак, который загораживал водителям часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова в Новосибирске.


О том, что дорожный знак пешеходного перехода загородил от водителей часть нового светофора, 13 октября НГС.НОВОСТИ сообщил очевидец Илья Савека. Он рассказал, что знак закрывает светофор уже почти месяц.


«За выходные ситуацию со светофором власти исправили», — сообщил НГС.НОВОСТИ сегодня Илья Савека.


Судя по видео, которое прислал очевидец, знак пешеходного перехода заменили на новый и поставили его выше светофора. 




Светофоры на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова заработали несколько недель назад — раньше этот пешеходный переход был нерегулируемым.

Прочтений: 4423
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено