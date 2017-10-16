После публикации НГС власти перевесили знак, закрывающий светофор на площади Калинина

Знак перевесили на выходных

Специалисты убрали дорожный знак, который загораживал водителям часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова в Новосибирске.







О том, что дорожный знак пешеходного перехода загородил от водителей часть нового светофора, 13 октября НГС.НОВОСТИ сообщил очевидец Илья Савека. Он рассказал, что знак закрывает светофор уже почти месяц.







«За выходные ситуацию со светофором власти исправили», — сообщил НГС.НОВОСТИ сегодня Илья Савека.







Судя по видео, которое прислал очевидец, знак пешеходного перехода заменили на новый и поставили его выше светофора.















Светофоры на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова заработали несколько недель назад — раньше этот пешеходный переход был нерегулируемым.

