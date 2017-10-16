В Новосибирскую область идёт потепление

В ближайшие три дня осадков не будет
В ближайшие три дня осадков не будет

В ближайшие дни в Новосибирской области прекратятся осадки и потеплеет до 13 градусов.


«Сейчас мы находимся в циклоне, поэтому ближайшие сутки ночью по востоку области могут быть осадки, а дальше три дня — без осадков», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температура ночью по области будет от +5 до –5 градусов, а днём — от +4 до +9 градусов. В среду и четверг — 18 и 19 октября — в области потеплеет до +8…+13 градусов.


Ранее синоптики рассказывали, что этот октябрь по температуре будет мягче, чем прошлый. Согласно прогнозу, климатическая зима в этом месяце в Новосибирск ещё не придёт.

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