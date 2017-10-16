Новосибирцы встали в 8-километровую пробку в час пик

Утром 16 октября в Новосибирске пробки достигли уровня 7 баллов.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, самый серьёзный затор скопился на Большевистской в сторону города — пробка там растянулась на 8 км от разъезда Иня до «Речного вокзала». Большие пробки также образовались на Винаповском мосту, на улицах Петухова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев — пробку спровоцировало ДТП.







Пробки в Новосибирске утром 16 октября





Большая пробка сейчас на Станиславского, Ватутина, Широкой и проспекте Энергетиков — на въезде на Димитровский мост скорость потока не выше 3–7 км/ч.







На правом берегу пробки образовались на улице Залесского, Красном проспекте, Октябрьской магистрали, Богдана Хмельницкого, а также перед площадью Калинина — очевидцы в соцсетях сообщают, что там собрался «паровозик» из трёх машин.







Пробки на Большевистской образовываются даже в выходные: в субботу, 14 октября, 8-километровая пробка растянулась в сторону Академгородка — от площади Будагова через улицу Большевистскую, Бердское шоссе до разъезда Иня.