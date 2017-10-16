Mazda врезалась в светофор и забор: водитель утверждает, что ей помешала другая машина

Mazda врезалась в забор на перекрёстке Вертковской и Станиславского

Вечером 15 октября женщина-водитель на «Мазде» на перекрёстке улиц Вертковской и Станиславского в Новосибирске врезалась в светофор, а потом в забор.







Авария случилась в 19:30.







«42-летняя женщина-водитель на Mazda 3 ехала по Станиславского со стороны Немировича-Данченко и наехала на светофор, а потом врезалась в кирпичный забор», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В результате аварии 6-летнего мальчика с переломом носа и 7-летнюю девочку с ушибом носа доставили в больницу — дети сидели на заднем сиденье.







Водитель «Мазды» пояснила сотрудникам ГИБДД, что проезжала перекрёсток по средней полосе со скоростью около 60 км/ч на мигающий зелёный сигнал светофора, видимость была хорошей.







«У дома № 38 на Вертковской на пересечение с трамвайными линиями выехала машина с поворотом налево, номер я не запомнила. Встречная машина стала поворачивать налево, чтобы избежать столкновения, мне пришлось резко уйти вправо, потеряла управление, задела светофор и врезалась в забор», — написала женщина в объяснении госавтоинспекторам.







Во время аварий машины часто отлетают в дорожные знаки, светофоры и заборы. Недавно на проспекте Дзержинского около «Берёзовой рощи» «Ниссан» столкнулся с «Ауди», а потом отлетел в ограждение и снёс дорожный знак.

