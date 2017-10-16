Днём в Новосибирске завоют сирены


Спасатели включат сирены и громкоговорители, а также перехватят сигналы на телевидении и радио
Спасатели включат сирены и громкоговорители, а также перехватят сигналы на телевидении и радио

Днем 16 октября в Новосибирской области пройдет очередная тренировка по оповещению населения об опасности — спасатели перехватят радиосигналы и включат сирены на улицах.


«С 11:50 до 15:00 в Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. 


Короткий телеперехват канала «Россия 1» будет с 11:50 до 12:00, а сирены и громкоговорители запустят с 14:35 до 14:45. Сразу после этого на экранах на станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска выведут заставку с информацией о проверке технического состояния системы оповещения. Параллельно с этим в эфире радиостанций диктор скажет о том, что проводится проверка системы оповещения.


«Это нужно для того, чтобы усовершенствовать практические навыки объединенных диспетчерских служб, проверить каналы связи и работоспособность всех типов аппаратуры, а также готовность объектов к проведению оповещения», — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Ранее начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков объяснял НГС.НОВОСТИ, что, несмотря на частоту проверок, они не способны притупить реакцию горожан — в случае реальной угрозы сирена будет звучать намного дольше.

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