Пожар в Ленинском районе: из жилого дома эвакуировали 20 человек

Из дома эвакуировали около 20 жителей

Вечером 15 октября в доме № 3 на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира.





«Приехало несколько пожарных машин, полиция и "скорая помощь". С окна видно, как возле дома происходят какие-то активные действия, много людей с фонариками, из машин просят по громкоговорителям открыть ворота во двор», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.





По словам очевидцев, из дома эвакуировали около 20 жителей.





«Там почти ничего не сгорело, пожар быстро потушили. Приехало около 6 пожарных машин. Пострадавших вроде бы нет. Пожарные не могли подобраться к дому из-за забора», — рассказал другой очевидец происшествия.





Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Новосибирской области не удалось.





Вечером 19 сентября на 3-й Воинской улице в Октябрьском районе Новосибирска загорелся жилой дом. Жительница частного дома не смогла выбраться из огня из-за решёток на окнах.