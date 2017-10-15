Пожар в Ленинском районе: из жилого дома эвакуировали 20 человек

Из дома эвакуировали около 20 жителей
Из дома эвакуировали около 20 жителей

Вечером 15 октября в доме № 3 на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира.


«Приехало несколько пожарных машин, полиция и "скорая помощь". С окна видно, как возле дома происходят какие-то активные действия, много людей с фонариками, из машин просят по громкоговорителям открыть ворота во двор», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.


По словам очевидцев, из дома эвакуировали около 20 жителей.


«Там почти ничего не сгорело, пожар быстро потушили. Приехало около 6 пожарных машин. Пострадавших вроде бы нет. Пожарные не могли подобраться к дому из-за забора», — рассказал другой очевидец происшествия. 


Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Новосибирской области не удалось. 


Вечером 19 сентября на 3-й Воинской улице в Октябрьском районе Новосибирска загорелся жилой дом. Жительница частного дома не смогла выбраться из огня из-за решёток на окнах. 

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