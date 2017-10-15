Названа средняя цена 10-летней машины


Названа средняя цена 10-летней машины

Средняя цена автомобилей в России 2007–2016 годов составляет 740 000 рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Для рассчётов использовались более 180 тысяч объявлений о продаже легковых автомобилей. 


«Средний пробег машин этих годов выпуска —  98 000 тысяч километров. В общей массе доля кроссоверов и внедорожников составила третью часть, остальное легковые», — отметили в пресс-службе «Автостата».


Самой популярной моделью стал Ford Focus 2012 года выпуска, его средняя цена 513 000 рублей, а пробег – 85 000 километров.


Сумма в 740 000 рублей фактически будет достаточной для покупки нового Hyundai Solaris, который, напомним, в версии с «автоматом» и 1,4-литровым мотором стоит сейчас 759 900 рублей.

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