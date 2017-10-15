Новосибирский волейбольный клуб вышел в финал Кубка России

В полуфинале новосибирцы обыграли «Динамо-ЛО»

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» сыграет в «Финале четырёх» Кубка России.





В полуфинальном матче новосибирцы обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счётом 3:1 (25:15, 25:18, 21:25, 26:24). Победа новосибирского «Локомотива» гарантирует ему выход в финал.





«"Локомотив" выходит в "Финал четырех" Кубка России, который пройдет 2-3 декабря в Белгороде. Вместе с новосибирцами бороться за трофей будут: кемеровский "Кузбасс", казанский "Зенит" и "Белогорье" из Белгорода», — сообщается на сайте волейбольного клуба «Локомотив».





По итогам группового турнира, новосибирский клуб победил в двух матчах, заняв первое место в таблице.





Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в волейболе, но и в других видах единоборств. Так, в марте сибирячка Римма Тропина победила на чемпионате России по борьбе «грэпплинг» в двух версиях — без кимоно и в кимоно (грэпплинг ги).