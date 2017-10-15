«Ниссан» протаранил «Рено» в Кировском районе
Вечером 15 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска в ДТП попали Nissan Sunny и Renault Megane.
Авария случилась около 19:00 на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Северный проезд.
«"Рено" двигалась со стороны улицы Мира, "Ниссан" — со стороны площади Кирова. На перекрестке "Рено" начинает разворачиваться и ей в бочину врезается "Ниссан". Водитель "Рено" утверждает, что "Ниссан" двигался на красный сигнал светофора. Водитель "Ниссана" это отрицает», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По словам аваркомов, в аварии никто не пострадал.
Аварии не редкость для Новосибирска. 7 октября на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска в ДТП попали Mazda и Mercedes-Benz. В аварии пострадала водитель «Мазды» — её госпитализировали врачи «скорой помощи».
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Александр Сильченко
Фото и видео vk.com/avtospas54rus