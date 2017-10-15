Новая разметка в Ленинском районе отрезала путь на работу сотням горожан
Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на новую дорожную разметку, из-за которой водители вынуждены пересекать двойную сплошную на улице Порт-Артурской.
Недавно дорожники обновили разметку на улице Порт-Артурской: вместо разрыва напротив домов
По словам местного жителя, теперь водителям приходится пересекать двойную сплошную, чтобы поехать в нужном направлении.
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НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, с чем связана смена дорожной разметки на Порт-Артурской.
В Новосибирске нередко случаются казусы с разметкой. Например, в августе дорожные рабочие нарисовали неровную линию на улице Пермской. Читатель НГС даже предположил, что дорожники обвели КамАЗ, припаркованный у края проезжей части. Впрочем, в мэрии эту версию опровергли. Кроме того, в последний месяц лета необычная разметка появилась на улице Немировича-Данченко: там нанесли новую двойную сплошную линию прямо рядом со старой.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем