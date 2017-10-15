Новая разметка в Ленинском районе отрезала путь на работу сотням горожан

Выезд со двора перекрыт двойной сплошной
Выезд со двора перекрыт двойной сплошной

Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на новую дорожную разметку, из-за которой водители вынуждены пересекать двойную сплошную на улице Порт-Артурской.


Недавно дорожники обновили разметку на улице Порт-Артурской: вместо разрыва напротив домов № 11/1 и № 13 на улице Спортивной появилась двойная сплошная линия.


По словам местного жителя, теперь водителям приходится пересекать двойную сплошную, чтобы поехать в нужном направлении.


«Все выезжающие машины от дома Спортивная № 13, а также заезжающие к Спортивной № 11/1, пересекают двойную сплошную. Там некуда иначе проезжать, кроме как через двойную сплошную, она ведь до конца дороги идёт», — описал ситуацию местный житель.


НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, с чем связана смена дорожной разметки на Порт-Артурской.


В Новосибирске нередко случаются казусы с разметкой. Например, в августе дорожные рабочие нарисовали неровную линию на улице Пермской. Читатель НГС даже предположил, что дорожники обвели КамАЗ, припаркованный у края проезжей части. Впрочем, в мэрии эту версию опровергли. Кроме того, в последний месяц лета необычная разметка появилась на улице Немировича-Данченко: там нанесли новую двойную сплошную линию прямо рядом со старой.

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