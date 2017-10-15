В Новосибирске эвакуировали посетителей из крупного ТЦ

Сейчас в ТЦ работают полицейские
Сейчас в ТЦ работают полицейские

Вечером 15 октября из новосибирского торгового центра «МЕГА» эвакуировали посетителей.


Об эвакуации «МЕГИ» около 17:50 в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель.


«Эвакуировали весь центр. Пять минут всех выпускали, затем обратно впустили», — написал очевидец.


В пресс-службе ГУ МВД России рассказали, что, по предварительным данным, в ТЦ распылили газ. «Пришлось посетителей эвакуировать. Сейчас на месте работают сотрудники полиции», — пояснили в пресс-службе.


Массовые эвакуации из общественных зданий в Новосибирске в последнее время случаются регулярно. В большинстве случаев они связаны с сообщениями о бомбах. 28 сентября полицейским пришлось эвакуировать школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво, крупные торговые центры, в том числе «Ауру», — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.

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